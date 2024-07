El refugio de Góriz reabre sus puertas con el 50% de aforo hasta que acaben las obras

El refugio de Góriz, el más visitado del Pirineo con unas 12.000 pernoctaciones al año, ha reabierto sus puertas este viernes, 12 de julio, después de haber permanecido cerrado durante dos meses y medio por las obras de remodelación que se están acometiendo. Pero lo ha hecho solo con el 50% del aforo hasta que finalicen los trabajos en octubre.

Los guardas de Góriz han querido agradecer a los usuarios "vuestra paciencia, respeto y apoyo desde la distancia, pues durante estos meses que hemos estado cerrados, la gran mayoría habéis optado por ir a otros parajes naturales y de este modo, salvaguardado nuestro entorno".

El presupuesto de la remodelación asciende a 1,1 millones de euros. Para este año, la Diputación de Huesca ha incrementado su aportación un 44%, pasando de los 250.000 euros destinados en 2023 a 360.000 en este 2024. También colaboran en la financiación de los trabajos el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Montañismo y fondos europeos.

El proyecto consiste en la reforma del edificio viejo del refugio, que incluye la sustitución del tejado y la remodelación de la primera planta y bajo cubierta. Tras estos trabajos, cuya finalización está prevista para el mes de octubre, ganará en comodidad tanto para los montañeros que lo visitan como para los guardas ya que se va a reducir la ratio de plazas por habitación, ampliando espacio para los visitantes. Mantendrá sus 80 camas actuales, pero se va a crear también una habitación para los agentes forestales del Parque Nacional.

Desde el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido han aprovechado esta reapertura parcial para recordar la normativa de pernocta en este espacio protegido. Y es que desde el 9 de febrero de 2022, la actividad del vivac o acampada nocturna está prohibida en todo el Sector Ordesa. Solo se permite en la zona de acampada de Góriz, existiendo un aforo limitado y siendo imprescindible la reserva previa en la página web del Refugio de Góriz.

En el resto de sectores esta actividad de vivac o acampada nocturna queda restringida a los terrenos por encima de las siguientes cotas de altitud: Añisclo, a 1.650 m (Fuenblanca); Escuaín, a 1.800 m (La Ralla) y Pineta, a 2.550 m (por encima del Balcón de Pineta).

En todo caso, subrayan que la pernocta en un mismo sector no excederá de tres noches; que se prohíbe la realización o excavación de canalillos alrededor de la tienda o lugar de pernocta, así como la formación de barreras cortaviento de piedra; que, con carácter general, no está permitido montar la tienda de campaña en las inmediaciones de fuentes, surgencias o zonas encharcadas para evitar molestias en puntos de agua donde bebe la fauna del Parque Nacional; que no se permite la instalación ni el transporte fuera de vehículos de tiendas de altura superior a 1,50 m; y que las tiendas y demás materiales utilizados para la pernocta solo podrán permanecer instalados o fuera de sus contenedores desde 1 hora antes del ocaso a 1 hora después del orto.