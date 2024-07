Los vecinos de Serveto se iluminan con grupos electrógenos por los daños de las tormentas

Las tormentas del pasado fin de semana dejaron numerosos daños en algunas localidades del Pirineo, donde se llegaron a registrar más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Municipios como Campo, Valle de Bardají o La Fueva evalúan los destrozos en sus redes de agua, accesos y pistas forestales.

El aguacero también dejó sin luz al pueblo de Serveto, en el valle de Chistau, donde tres días después siguen suministrándose con grupos electrógenos, y así será al menos toda la semana, debido a los graves daños causados por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico de una línea de media tensión.

Según ha explicado el alcalde de esta pedanía de Plan, el pueblo estuvo sin luz desde la noche del viernes a la del sábado. "En las casas de estos pueblos, los congeladores son fundamentales porque no tenemos tienda, y estar sin luz supone un problema bastante gordo", comenta Ángel Luis Mur. También afectó a los teléfono móviles de algunas compañías.

La caída de árboles sobre la línea dañó los cables y también la cimentación. Endesa trasladó al pueblo dos grupos electrógenos porque prevé que la reparación todavía dure varios días, como mínimo hasta el fin de semana, ya que está aprovechando para talar o podar otros árboles en mal estado que amenazan el tendido.

Según la compañía, los daños son importantes, aunque precisó que la alimentación con grupos electrógenos garantiza el servicio y los clientes no notan la diferencia. La zona de los trabajos es bastante inaccesible y hay que hacerlos con apoyo del helicóptero.

El alcalde pidió que se realice un mayor mantenimiento. "Si hubiera ocurrido en invierno, la reparación habría sido aún más larga por la nieve".

El alcalde de Serveto se queja también de que llevan desde el 28 de junio sin recibir ni poder enviar cartas, ni tampoco periódicos, debido a que no han cubierto las vacaciones del personal de Correos. "Hemos puesto una queja y lo hemos comunicado al Ayuntamiento de Plan. Ahora se envían pocas cartas, pero sí certificados o paquetes. Hay que irlos a buscar a Aínsa, que son 40 minutos en coche".

Y además ya no disponen de teléfono convencional por cable, lo ha suprimido la compañía. "La luz, el cartero, el teléfono... parece que vamos dando pasos atrás y no nos sentimos apoyados", lamenta.

Por su parte, Correos ha señalado que el servicio "está plenamente garantizado con la calidad requerida". "La actividad de la compañía se está desarrollando con normalidad, adaptándose en cada momento a su volumen y tomando las medidas organizativas necesarias para ello", y al mismo tiempo respetando las condiciones laborales de todo el personal.

Serveto, no obstante, no es el único pueblo que se queja. También el alcalde de La Fueva, Jesús Solana, asegura que se han quedado sin cartero por las vacaciones del empleado que cubría la zona, "y no han puesto sustituto".