Azcón rechaza "las amenazas" de Abascal por el reparto de menas y pide una conferencia de presidentes

El presidente aragonés ha garantizado este martes que su gobierno cumplirá la legalidad, tras el órdago lanzado ayer por Santiago Abascal sobre la ruptura con el PP en Aragón ante “cualquier tipo de reparto de menas (menores migrantes no acompañados)”. Jorge Azcón ha rechazado cualquier "amenaza" o cualquier "órdago". "No me afectan", ha añadido, en alusión a las palabras del líder de Vox. Las decisiones que se tomarán en cada momento serán las que la consejería de Bienestar Social estime "más adecuadas", pensando en los intereses de la Comunidad y de España, ha dicho.

"Creo que es una mala idea cuando en política se amenaza o se ponen órdagos encima de la mesa. A mí personalmente no me gusta y no estoy dispuesto a aceptarlo ni a cambiar las decisiones que yo piense tomar o que la consejería piense tomar porque Vox quiera lanzar un órdago", ha declarado durante una visita a Huesca para presentar el programa 'Volveremos' de descuentos en el comercio.

Sobre los efectos en el gobierno de coalición PP-Vox, Azcón no quiere hacer política ficción pero insiste en que no acepta ningún tipo de órdago. Ha admitido contactos con la dirección nacional de Vox y con el vicepresidente de su gobierno sobre esta cuestión, "y es evidente que conforme pasen los días tendremos más conversaciones".

Azcón ha ido más allá para señalar que la inmigración es "un problema extraordinariamente complejo" y quien tiene las competencias fundamentalmente es el Gobierno de España. "Las Comunidades Autónomas tenemos que atender a inmigrantes que nos manda el Gobierno de España pero que en muchas ocasiones, por no decir todas, los manda sin los medios económicos y los medios financieros necesarios para poder hacer una atención digna de las personas inmigrantes que vienen".

El presidente es partidario de abordar el problema de la inmigración irregular de una forma global. Para él, no es suficiente con la conferencia sectorial convocada este miércoles e insiste en la necesidad de convocar una conferencia de presidentes autonómicos. "No puede solucionarse solamente con un parche porque lo que mañana se va a hablar en la conferencia sectorial es una parte muy pequeña de lo que estamos hablando".

La cifra de menores en Canarias asciende a 6.000, pero Azcón advierte de que hay miles que pueden venir durante los próximos meses a España. Además, le consta que Aragón, hoy, está "por encima de las posibilidades para acoger menores inmigrantes".

A su juicio, resulta "incomprensible" que el tema se aborde sin hacerlo de forma global, "sin que haya una ley que permita saber a qué tenemos que atenernos cada una de las Comunidades y, por supuesto, como he repetido en muchísimas ocasiones, en términos de igualdad y de suficiencia financiera".

Para él, la conferencia de presidentes debería atender a tres objetivos: un planteamiento global, "no parches de una conferencia sectorial", suficiencia financiera para que las autonomías atiendan las políticas sociales y, por último, igualdad. "Si el gobierno de Sánchez le va a dar privilegios a la hora de gestionar la inmigración a Cataluña, que no cuenten con Aragón. Si una vez más se va a hablar de singularidad en las políticas de inmigración en Cataluña, diferenciándose del resto, es evidente que Aragón no va a estar en el acuerdo", ha declarado. Por eso, cree que Pedro Sánchez debe "dar la cara".

Respecto a las palabras de la ministra Pilar Alegría, en las que la portavoz del Gobierno pidió coherencia a Alberto Nuñez Feijóo sobre inmigración, Azcón le ha replicado diciendo que sea coherente ella y rompa todos sus acuerdos con Bildu y con los independentistas, que "atentan contra los valores democráticos". Rechaza que "venga a dar lecciones de nada" la portavoz de Sánchez y de un gobierno "que está atacando a los medios de comunicación y a los jueces" y poniendo en marcha una política "peligrosa" para el estado de derecho, la Constitución y la democracia como es la ley de amnistía. "Ya hace mucho tiempo que decidió dejar la política aragonesa e irse a la política madrileña", ha declarado, "y no se la echa de menos, ni siquiera su propio partido".