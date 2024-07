Nerea Mur vuelve a ilustrar el cartel de las fiestas de Barbastro

Un diseño original de la barbastrense Nerea Mur, autora del cartel anunciador de las fiestas de 2022 -primeras postpandemia- titulado Vive Barbastro es la imagen de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora 2024. El cartel se ha presentado este 9 de julio junto al río Vero y de la mano de la propia autora, el Alcalde de Barbastro Fernando Torres y la concejal de Fiestas Lorena Espierrez.

El cartel, con los colores blanco y azul como protagonistas es, según explica su autora, una suerte de mapa de lo que será la ciudad durante los seis días -del 4 al 8 de septiembre de este año- de Fiestas: “en mis carteles, la ilustración suele ser protagonista, pero en esta ocasión he optado por un recurso tipográfico como son las letras en 3D. Así, y escogiendo las que forman el nombre de la ciudad, he convertido cada una de ellas en unos de los enclaves protagonistas de los festejos. Aparecen elementos como la Plaza de Toros, la Torre de la Catedral, el Balcón del Ayuntamiento, El Paseo del Coso, el río Vero, la zona de las Ferietas o el Centro de Congresos. Creo que no falta nada. Y el blanco y el azul son protagonistas. He tratado de reflejar cómo se viven las fiestas en los últimos años, en los que las actividades de día y en la calle son muy importantes. Espero que guste”, detalla la diseñadora, que lleva diez años en el sector y dirige Alioli Estudio.

En el concurso convocado para elegir el cartel han participado 18 diseñadores y el jurado encargado de escogerlo -y de otorgar el premio de 750 euros al cartel elegido- no lo ha tenido fácil: “Todas las propuestas eran interesantes y de calidad, pero el protagonismo que la ganadora le ha dado al blanco y el azul característicos de nuestras Fiestas nos ha ayudado a decidir. Es un cartel interesante y que describe muy bien lo que significan las Fiestas para la ciudad”, apunta la concejal de Fiestas, Lorena Espierrez.

El edil Fernando Torres ha valorado también el cartel elegido destacando que resume “muy bien” el deseo de compartir y celebrar en la calle que sienten barbastrenses y visitantes durante estos días: “es un cartel que convence a primera vista y que incluye elementos familiares y muy queridos por todos los barbastrenses. Nerea Mur ha hecho un gran trabajo”.