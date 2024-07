Las 1.645 horas que forjan a los guardias de rescate: "Era mi pasión y mi objetivo"

"Elegí esta especialidad porque desde que conocí la labor que hace la Guardia Civil de rescate en montaña se convirtió en mi pasión y en mi objetivo y empecé a dirigir mi vida para conseguirlo". Lucía Sevillano es la única mujer del grupo de 12 alumnos del Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM), ubicado en la antigua aduana de Candanchú, que el viernes recibieron el diploma que los acredita para pasar a formar parte de las 24 unidades del Greim repartidas por el país, con casi 300 agentes.

La suya es la promoción número 36 de esta escuela, cantera que forja a los rescatadores de toda España y por la que pasan también unidades de élite de otros países. En todo este tiempo solo cinco mujeres han superado los cursos, entre ellas Silvia Gil, actualmente teniente coronel jefe de la Comandancia de Teruel.

Antonio Blanco y Lucía Sevillano, dos de los 12 guardias que han superado el curso. Javier Navarro

Para Lucía Sevillano ha sido una experiencia "increíble", pese a la exigencia de la formación. Deben adiestrarse en el socorro en barrancos, cuevas o alta montaña, en condiciones estivales o con dos metros de nieve. Esta madrileña lleva cuatro años en Jaca, "enamorada de este entorno", reconoce. "Vine y ya no me marché". Una de las claves, dice, es tener una buena preparación física antes de entrar. Ahora se irá al Greim de Benasque, como refuerzo del operativo de verano, hasta que en septiembre u octubre salgan las vacantes. "A mí me encantaría quedarme en Aragón, es mi sueño, porque es el mejor sitio de España para el rescate, donde más se hacen", dice.

De la dureza del adiestramiento da cuenta también Antonio Blanco, asturiano, que llegó a Aragón en 2006. Él fue militar y hace 3 años se pasó a la Guardia Civil. "Si te gusta la montaña y tienes vocación de ayudar a las personas, este trabajo aúna las dos cosas". Como su compañera, cree que la parte física hay que traerla preparada, "porque en el CAEM hay muchos conocimientos técnicos".

Los alumnos mantean a uno de sus instructores en el CAEM que se jubila. Javier Navarro

Al curso aspiraron 48 guardias civiles pero solo pasaron la criba 14 para poder empezar en septiembre. Tuvieron que superar pruebas físicas, teóricas y psicotécnicas. Luego, por el camino se quedaron otros dos. Los 12 elegidos recibieron el jueves la visita del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.

"Siempre hay bajas, a veces por lesiones que les impiden continuar el curso, a veces porque el ritmo les supera y no van adquiriendo la formación técnica necesaria como para seguir abordando las siguientes fases", explica Pedro Garijo, comandante director del CAEM.

En nueve meses deben pasar por todas las disciplinas, y aunque traen conocimientos previos de escalada, barranquismo, esquí, espeleología o alpinismo, tienen que dominar las técnicas y ajustarse a un protocolo de trabajo específico para el socorro. "Esto les lleva a un esfuerzo constante. Después de cada módulo formativo viene otro, con lo cual la tensión y el trabajo son diarios", reconoce el director.

Para el comandante, lo más difícil es la diversidad de las disciplinas de rescate, "cada una con un material y unos protocolos de actuación distintos". Y todo en nueve meses, un total de 1.645 horas, que los habilita como especialistas de montaña.