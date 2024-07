La niña de Monzón con una enfermedad rara, lista para el tratamiento: "Tenemos algo de miedo, pero es la única opción"

La lucha de Laura Gracia y Adolfo Cantaré, una pareja de Monzón, para conseguir que se le administre a su hija Indira, de 12 años, un medicamento que puede frenar el avance de la enfermedad ultrarrara que sufre, está ya muy cerca de ser una realidad.

Este miércoles, la niña pasó por el quirófano del Miguel Servet para que le pusiera un reservorio en el cerebro a través del cual se le pueda administrar el fármaco Brineura, prescrito por los propios especialistas de Neuropediatría del hospital zaragozano, en coordinación con otros expertos de Barcelona y de Alemania.

Si no existe ninguna complicación, Indira podrá recibir la primeras 'infusiones' en el cerebro dentro de 15 días. Un proceso que tendrá que repetir ya de por vida a no ser que surgiera una terapia genética que proporcionara una cura definitiva. De momento, se encuentra en fase de pruebas y podría estar lista en pocos años.

Pese a que tiene riesgos, sus padres confían en que, tal y como dicen los expertos, tenga efecto y detenga el avance de esta enfermedad ultrarrara -lipofuscinosis neuronal ceroidea de tipo 2 (CLN2) en su variedad atípica- que puede causar una pérdida del lenguaje y de la movilidad, ceguera y hasta la muerte prematura.

Laura Gracia y Adolfo Cantaré reconocen tener "algo de miedo" por ver si el tratamiento funciona "pero también estamos muy contentos porque era la única opción que hay". De hecho, tienen la esperanza puesta no solo en que se frene el deterioro "sino que mejore en algunas cosas, porque a muchos niños les ha pasado", desean.

Por todo ello, agradecen la respuesta del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, a sus peticiones. "La pena es haber perdido casi un año desde el diagnóstico, pero lo importante es que ya se está haciendo", valoran. Y es que la niña empezó el curso con normalidad y lo ha acabado necesitando a una persona de apoyo en clase.

Al parecer, la farmacéutica había ofrecido en un principio suministrar el tratamiento de forma gratuita durante los seis primeros meses. Pero luego se desdijo y puso un precio de 450.000 euros al año (más IVA). El Gobierno de Aragón se ha comprometido a sufragar el coste, como han hecho en Madrid y Andalucía con los casos de otros dos niños.

Sin embargo, los padres de Indira dejan claro que su objetivo ahora va a ser intentar que el Ministerio de Sanidad asuma la financiación de este fármaco -ahora existe una resolución expresa de no hacerlo- "para que todo el mundo en España pueda tener acceso a él en condiciones de igualdad porque es de las pocas enfermedades raras que tiene tratamiento específico y si existe, hay que administrarlo".

Carta de la ministra de Sanidad a los padres

Son optimistas al respecto después de recibir recientemente una carta de la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en la que aseguraba que "a propósito del caso de Indira y del interés de la Comunidad Autónoma de Aragón, hemos vuelto a contactar con la compañía y les hemos trasladado que se puede valorar de nuevo la inclusión en la prestación farmacéutica de Brineura".

Para ello, el laboratorio que lo comercializa debería presentar una nueva solicitud de inclusión en el Sistema Nacional de Salud con una nueva propuesta para que la valore de nuevo la Comisión Interministerial de Precios de Medicamento, donde se abordó este asunto a petición del Gobierno de Aragón. Y la farmacéutica parece estar dispuesto a hacerlo "sin mucha demora", afirman.

En la misma carta, la ministra explica a los padres que este medicamento tuvo una resolución de no financiación que el laboratorio no presentó ninguna propuesta de precio y pese a concretarla luego en sus alegaciones en julio de 2022, no se aceptaron "por el muy alto coste del tratamiento y la incertidumbre presupuestaria confirme a las estimaciones de pacientes a tratar". También tuvieron en cuenta criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario del SNS.

"Nuestra impresión es que, tratándose de un laboratorio pequeño, la estrategia de introducción del medicamento en Europa no priorizaba España y que, forzados por esta primera discusión en la CIMP, se presentó una propuesta que no tenía muchos visos de salir adelante", añade la titular del Ministerio de Industria.

Mónica García expresa sus "mejores deseos" para Indira y toda su familia y asegura entender "la complejidad de la situación y la preocupación que genera en todo su entorno porque son situaciones desesperantes, especialmente cuando se trata de un problema de salud de un hijo o una hija".

La ministra deja claro que el desarrollo de nuevos medicamentos y la propia atención sanitaria de las personas con enfermedades raras son "un reto" para el sistema sanitario.