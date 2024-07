El Ayuntamiento de Lalueza rechaza la solicitud de tres familias que piden abrir una escuela infantil en San Lorenzo del Flumen

El Ayuntamiento de Lalueza ha rechazado la solicitud de apertura de una escuela infantil en una de sus pedanías, San Lorenzo del Flumen, que fue cursada por tres familias, alegando que se cumple la ratio mínima marcada por la Comarca de Los Monegros (3 niños) y además, existe la necesidad de conciliación.

Tras varias comunicaciones y una reunión presencial con los afectados, el consistorio ha rechazado por escrito la demanda, argumentando que uno de los tres niños no está empadronado y por lo tanto, no se llega a la ratio mínima y además, señalando que no hay previsión de aumento de inscritos "en un futuro próximo". "No tiene sentido, ya que disponen del servicio a 5 minutos, ya que pueden acudir a la escuela infantil de Lalueza, donde lo normal es agrupar a los niños y niñas matriculados y optimizar recursos", indica la concejala y teniente de alcalde de Lalueza, Carla Gascón.

Frente a ello, las familias señalan que la localidad de San Lorenzo del Flumen dispone de suficiente espacio en las dependencias del actual colegio y para su adecuación, solo sería necesaria una inversión cifrada en alrededor de 26.000 euros. En su opinión, la apertura de este nuevo servicio sería "fundamental y positivo" en la lucha contra la despoblación en el medio rural y además, cumpliría con sus necesidades de conciliación familiar y laboral.

De las tres familias, hay una de ellas que ahora reside de forma parcial en la ciudad de Huesca y que estaría dispuesta a trasladarse a la localidad de San Lorenzo del Flumen, "sumando vida y futuro al pueblo", señala Alma Brosed, mostrándose dispuesta a la inmediata mudanza con su hijo. En su opinión, los argumentos del consistorio resultan "inauditos", al desdeñar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la población. "No entiendo -dice- como en pleno siglo XXI el Ayuntamiento de Lalueza tiene esta desidia por no querer atraer familias a San Lorenzo del Flumen, creando con ello más riqueza y porvenir".

Las familias también se han puesto en contacto con la Comarca de Los Monegros, que gestiona el servicio, y además, ha remitido un escrito al presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.