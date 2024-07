Migrantes de Sabiñánigo en huelga de hambre: "Sin español no podemos hacer vida normal ni trabajar"

Los migrantes alojados en el albergue Pirenarium de Sabiñánigo han iniciado este martes una huelga de hambre de 24 horas para pedir mejores condiciones y más oportunidades laborales ya que algunos llevan ya nueve meses y quieren que les deriven a un centro de acogida y seguir su procedimiento de asilo. Una medida que se podría prorrogar si no hay “respuesta satisfactoria”, advierten.

En Pirenarium se alojan actualmente casi 200 adultos de entre 18 y 30 años derivados desde Canarias por el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. Este centro de acogida lo gestiona la Fundación Apip Acam, con la que dicen han intentado hablar, “pero no tienen tiempo, todo es imposible”. Desde la entidad afirman estar "asombrados y dolidos porque hemos hecho mucho por ellos”, e insisten en que reciben una buena atención.

Ante el anuncio de huelga de hambre, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo y representantes de Apip Acam se han reunido este martes con representantes de los migrantes, que les han trasladado algunas peticiones en cuanto a los horarios de las comidas, la composición de los menús y el acceso a la formación.

El subdelegado les ha respondido que se trabajará con la entidad gestora sobre estos asuntos, como incrementar las horas de clases de español. No obstante, también ha destacado que "todas las necesidades básicas de los usuarios están cubiertas a través de la atención de Apip Acam, que realiza un esfuerzo por dar respuesta a las demandas de los usuarios".

Reunión del subdelegado del Gobierno en Huesca y responsables de Apip-Acam con representantes de los migrantes en Pirenarium. Laura Zamboraín

Mamadú, de Mali, ha explicado que están "cansados”. “Vamos a pasar 24 horas sin comer porque necesitamos algunas cosas que no tenemos”, ha añadido. Consideran que una hora al día de español no es suficiente y que debería encargarse de impartirlas la propia fundación y no solo profesores voluntarios o miembros de la plataforma Pro Refugiados del Alto Aragón ya que limita sus posibilidades de acceso al mundo laboral. "No podemos hacer vida normal ni trabajar", señalan. También se quejan de la comida, de la falta de ropa o de que, recientemente, les tuvieron una semana aislados en una habitación a algunos de ellos por un brote vírico.

Por su parte, Silvana Salazar, responsable del albergue y restaurante de Pirenarium, defiende que los migrantes “comen bien, una dieta variada, porque no se puede comer todos los días arroz, pollo y cus-cus como piden”. Cocinan verduras, legumbres, pescado fresco, pero “no les gusta”, admite. Y denuncia "faltas de respeto que no se pueden permitir" a su equipo y al personal de la fundación Apip Acam.

En cuanto al horario de las cenas, explica que se ha fijado de 20.30 a 21.30 para tener tiempo para recoger y preparar los desayunos "porque 180 son muchas personas”. Y asegura, además, que “duermen bien” a pesar de que hay habitaciones que ocupan 6 o 10 personas “porque esto es un albergue”, recuerda.