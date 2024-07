Accidente en Benasque: "El conductor ha gritado a los pasajeros que saltaran pero cuatro niños han caído con el autobús"

El accidente de un microbús que cubría la ruta turística entre Eriste (Sahún) y la cascada de Espigantosa, en el valle de Benasque, podría haber sido una tragedia. Unos árboles detuvieron la caída del vehículo evitando que siguiera bajando por el precipicio, de más de 20 metros. Pero además, la mayor parte de los viajeros pudieron salir alertados por el conductor, que detectó una avería en el vehículo. Solo cuatro niños se quedaron dentro y fueron los que cayeron con el autobús.

En el microbús viajaban 20 pasajeros y el chófer. Catorce eran menores procedentes de un pueblo de Tarragona que estaban pasando unos días en un campin de la zona. Esta tarde iban de excursión en el autobús que hace el recorrido a la cascada de Espigantosa, un transporte público que funciona en verano para cubrir esta ruta del Parque Natural Posets-Maladeta.

El microbús es un todoterreno. José Ramón Lasierra, director de la División Norte de Avanza, a la que pertenece el vehículo, ha explicado que se ha ido hacia atrás, "no sabemos aún por qué" y ha caído al barranco. "Podía haber sido una tragedia. El conductor ha tenido la sangre fría o la agilidad de avisar cuando ha visto que perdía el control del vehículo y no podía detenerlo. Ha conseguido abrir las puertas y gritarle al pasaje que saltara. Han saltado prácticamente todos, pero cuatro chicos han caído con el vehículo, unos 8 metros, porque no les ha dado tiempo a salir".

Tres de los niños han salido por su propio pie, pero uno ha tenido que ser excarcelado por los bomberos. Según la Guardia Civil, en total hay siete heridos, todos menores, uno grave y el resto leves. Aunque no todos han caído con el autobús, se han podido lesionar durante la evacuación.

El vehículo ha caído por un terraplén y varios menores han resultado heridos de gravedad. El vehículo ha caído por un terraplén y varios menores han resultado heridos de gravedad.

Según Lasierra, que se ha desplazado hasta el lugar del accidente, la Guardia Civil y los sanitarios le han tranquilizado respecto al estado de los heridos. "Hemos tenido suerte y la agilidad del conductor al abrir y avisar que saltaran ha evitado que fuera algo más serio", ha señalado. El responsable de la compañía ha confirmado que todas las revisiones del vehículo estaban en regla y no sabe exactamente qué ha pasado. "La Guardia Civil está haciendo la correspondiente investigación".

El conductor, que el año pasado ya estuvo haciendo la ruta, "está nervioso", ha señalado el director de la División Norte de Avanza, "pero la Guardia Civil y los sanitarios le han felicitado por la agilidad que ha tenido al abrir las puertas".

"Podría haber sido muchísimo peor", coincide el alcalde de Sahún, José Luis Rufat. "El autobús se ha quedado a mitad de camino gracias a los árboles que lo han parado. A seis o siete metros de la pista por la que circulaba, pero la caída era de más de 20 metros. Afortunadamente no ha caído al fondo del barranco", ha explicado el responsable municipal.

El vehículo subía desde Eriste hacia el parquin de Espigantosa, un recorrido de 5 kilómetros. El accidente ha ocurrido sobre la mitad del recorrido, en una zona de precipicios de gran altura, 500 metros más arriba del cruce de Tramarrius.