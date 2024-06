La peña Alegría Laurentina acepta firmar el convenio con el Ayuntamiento de Huesca

La Alegría Laurentina se sumará finalmente a la Zoiti, Los que Faltaban, La Parrilla, 10 de Agosto y Los 30 y firmará también el convenio con el Ayuntamiento de Huesca que ya sellaron el miércoles el resto de peñas. Gracias a él, cada una de ellas reciben 9.000 euros (500 más que el año pasado) para la contratación de una charanga o actuación musical.

Así lo decidieron los socios en una asamblea extraordinaria celebrada este viernes en el salón del Jai Alai. Según explicó el presidente de la peña, Javier Ibarz, "lo hacemos por el bien de las fiestas, aunque hay cosas que no nos han hecho gracias del convenio, como que se firme ahora cuando su vigencia va de enero a diciembre de 2024, con lo que no hemos podido hacer nada hasta hoy; y además es un texto cerrado en el que no participamos para nada porque nos dicen cómo se va a distribuir el dinero".

En la asamblea también se trató la situación administrativa y jurídica del Jai Alai después de que el Ayuntamiento prohibiera recientemente, por tercera vez, la celebración de un concierto "por carecer de la preceptiva licencia sometida a la Ley Reguladora de los espectáculos públicos para poder organizar dicho evento».

Los socios aprobaron dar poderes a la junta directiva para que, a través del abogado de la entidad, puedan emprender acciones legales, ya sea por vía administrativa o judicial. Y es que todavía confían en llegar a un acuerdo antes de las inminentes Fiestas de San Lorenzo 2024 para poder reabrir el Jai Alai y programar los conciertos que ya tienen apalabrados. "No se puede cerrar esa vía, aunque es verdad que desde octubre no hemos llegado a ninguno", señaló Ibarz.

Desde la Laurentina siguen defendiendo que las licencias históricas que la entidad ha encontrado en los últimos meses de los años 1942, 1970 y 1982 siguen plenamente en vigor.

Sin embargo, un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Huesca concluyó recientemente que el Jai Alai no cuenta con los permisos necesarios y que autorizar actividades ahí "puede constituir un delito de prevaricación ambiental".