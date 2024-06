Vox reprocha al PP la falta de gestión y de soluciones a los problemas de Huesca

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha vuelto a ofrecer su apoyo al gobierno local (PP) tras la "ruptura unilateral" que se produjo por parte de los "populares" al día siguiente de firmar el presupuesto municipal para 2024, según ha manifestado el portavoz de la formación de extrema derecha, José Luis Rubió.

Vox ha realizado un balance del primer año de mandato y ha criticado la "falta de iniciativa del equipo de gobierno". "La mayoría de los proyectos iniciados provienen del Gobierno de Aragón", ha señalado Rubió. El concejal también ha afirmado que el PP "no cuenta con la oposición para nada y, de hecho, muchas comisiones informativas ni se convocan", como las de Urbanismo y Seguridad Cidudadana. En relación con esta última ha apuntado la carencia de Policía Local, "que abordaremos con una moción en el pleno".

El portavoz de Vox ha cuestionado que del área de Desarrollo, "que debe tener una importancia extrema y que cuenta con un técnico específico", no ha salido una sola propuesta. "Lo único que se ha hecho ha sido eliminar unas subvenciones a empresas porque se duplicaban con las que concede el Gobierno de Aragón, lo que cual nos parece muy grave", ha apostillado Rubió.

Según el concejal, lo único donde parece que se ha hecho algo es en el ámbito turístico, "pero todavía no conocemos ni iniciativas ni propuestas sobre la estrategia anunciada". Igualmente ha censurad que "se promueve mucho la participación ciudadana, pero esta es nula con los grupos políticos". "La famosa participación de la que hace gala no es tal", ha subrayado.

En el balance, Rubió ha hablado de Periferias, ya que la supresión de este festival fue una de las líneas rojas marcadas por Vox para dar su apoyo al presupuesto de 2024. Se acordó sustituirlo por un certamen par la juventud de Huesca "pero seguimos sin noticias". El edil ha recordado que en el pleno del lunes, el gobierno local "desoyó" su propuesta para organizar el Oscagrooves, como el resto de los grupos.

Asimismo, ha indicado a la alcaldesa, Lorena Orduna, que su antecesora en el cargo, Ana Alós (2011-2015), "perdió el Ayuntamiento cuatro años después de impulsar la peatonalización del centro de la ciudad".

Rubió ha insistido en que "el PP no está solucionando los problemas de los oscenses" y, por ello, " le invitamos a que cuente con Vox. Ha destacado que de las 39 propuestas presentadas al pleno, 14 (36%) se han aprobado por unanimidad, "lo que contrapone las afirmaciones de Orduna acerca de que nuestras mociones están vacías de contenido". No obstante, "no sabemos nada acerca de la puesta en marcha de estos planteamientos", ha reconocido. Además, ha señalado que lo mismo ocurre con las medidas pactadas en el acuerdo de presupuestos.