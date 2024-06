Lorena Orduna recibe el apoyo casi unánime de las peñas de Huesca en la firma del convenio, que sube un 6%

A poco más de 40 días para el lanzamiento del cohete de las Fiestas de San Lorenzo 2024, el Ayuntamiento de Huesca selló este miércoles el convenio de colaboración con las peñas recreativas, cuya dotación ha aumentado un 6%, pasando de 8.500 a 9.000 euros por entidad para la contratación de una charanga o actuación musical.

El acto oficial de la firma evidenció el desencuentro que mantiene la Alegría Laurentina con el equipo de gobierno del PP por el cierre de su local de conciertos Jai Alai ya que no estuvo presente. Sí asistieron Zoiti, Los que Faltaban, La Parrilla, 10 de Agosto y Los 30.

Los máximos responsables de estas cinco entidades agradecieron sobre todo la prontitud en la firma del convenio. "Nos tranquiliza mucho porque durante años siempre ha sido un tema muy polémico con el que hemos estado pendientes hasta última hora, tanto que incluso hemos llegado a firmar convenios a días 8 de agosto", dijo Álvaro Antoñanzas, de Los que Faltaban.

Con este dinero, explicó, financian actividades "para toda la ciudad" y recordó que las cuotas de los socios son "muy simbólicas" por lo que "si no fuera por esta ayuda, tendríamos que reducir mucho nuestros programas".

Antoñanzas agradeció la predisposición del nuevo equipo de gobierno del PP "porque todo ha fluido de una forma que creemos que ha sido más correcta, lo cual te da ganas de trabajar más".

También Ana Lite, de 10 de Agosto, dijo estar contenta "porque es un convenio muy beneficioso sin el cual no podríamos hacer las fiestas". Y coincidió en valorar que «nos hacía mucha falta reunirnos porque no se nos escuchaba", en referencia al anterior gobierno del PSOE.

Orduna subrayó que este convenio pretende reconoce la "gran labor" que vienen haciendo las peñas desde hace mucho tiempo "porque pensamos que, sin duda, son papel fundamental para las fiestas de Huesca". No obstante, también remarcó que su objetivo es involucrarlas más en el resto de actividades festivas del año como polo de atracción de los jóvenes. Además, anunció su intención de seguir incrementando en años posteriores el importe de este convenio.

Respecto a la ausencia de la Laurentina, que ya anunció hace unos días su negativa por ahora a firmar de momento el convenio, la alcaldesa recalcó que la peña era conocedora de la convocatoria de esta firma y restó importancia al hecho de que no acudiera. "No solamente tenemos que fijarnos en una peña por un tema de una licencia de un local, porque tenemos cinco más que merecen el mismo respeto y que se les visibilice ajenas a polémicas", subrayó.

Con todo, la concejala de Fiestas, Nuria Mur, confía en que la Lauretina llegue a firmar también el convenio.

Los presidentes de cinco de las seis peñas de Huesca posan junto a la alcaldesa, Lorena Orduna, y la concejala de Fiestas, Nuria Mur, tras la firma del convenio. Verónica Lacasa

Por otra parte, Orduna aseguró que el programa de las fiestas está cerrado "en un 95%" y avanzó que habrá nuevos escenarios "y algunas novedades", aunque no quiso concretar más hasta la presentación oficial "en unos pocos días".

Un año más, las peñas seguirán en la plaza Navarra. Las entidades creen que este modelo "no es el que todos querríamos pero tampoco es el que peor nos ha funcionado". Por ello, después de las fiestas estudiarán ampliar o cambiar espacios "para intentar copar todas las edades".

Asamblea por el Jai Alai y la adhesión al convenio

La Alegría Laurentina celebrará este viernes, a las 20.30, una asamblea extraordinaria para informar a sus socios de la situación del Jai Alai y decidir si inicia o no procedimiento judicial contra el Ayuntamiento por la licencia de actividad.

También se votará si se adhieren al convenio firmado por el resto de peñas. Desde la Laurentina insistieron en que no cierran la puerta a sumarse ya que "son cosas diferentes", recalcaron. Aun así, están molestos porque consideran que el Consistorio no está tratando adecuadamente a sus 3.110 socios (es la más numerosa de las seis). Además, creen que el nuevo convenio les "ningunea" porque, a su juicio, "se convierten en fiestas de interés administrativo en lugar de interés turístico, ya que para eso hay que contar con la participación de asociaciones y no solo con una representación".