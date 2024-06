El PSOE Sobrarbe afirma que Azcón "sigue sin hacer absolutamente nada por la comarca"

A punto de llegar al ecuador de 2024, el PSOE Sobrarbe denuncia que "Jorge Azcón falta a la palabra que dio a nuestro territorio. Nos ninguneó en el Plan Pirineos y sigue sin hacer absolutamente nada por nuestra comarca". La portavoz socialista, Carmen Muro considera que "no tener estaciones de esquí nos penaliza a ojos del PP, y la reciente visita de un consejero a Torla no tapa el poco interés que tiene el Gobierno de Aragón por el progreso de los sobrarbenses".

Muro recuerda que "no sólo se olvidó del Sobrarbe cuando diseñó su Plan Pirineos, sino que para tapar su error pidió un listado de inversiones por valor de 4 millones de euros, estamos a finales de junio y no han movido un solo papel". Concretamente, señala, "sabemos que este año hay una partida irrisoria para unir Boltaña y Fiscal a través de una vía verde, pero no han licitado aún ni la redacción del proyecto. O se dan prisa, o no llegarán a la foto".

La portavoz socialista apunta con ironía que "solo falta por saber qué harán en Laspuña", pues los otros dos consistorios gobernados por el PP en esta comarca, Boltaña y Torla, "ya tienen un proyecto del Gobierno de Aragón para este año, ¿los habitantes de los otros 16 municipios no son iguales? ¿no merecen las mismas inversiones quienes votaron al PSOE, al PAR o al PP? Se les llena la boca con la palabra igualdad, pero lo que están generando es todo lo contrario".