El Ayuntamiento de Huesca ofrece iluminar el Casino con los colores del arcoíris el 28J

El equipo de gobierno de Ayuntamiento de Huesca (PP) mantiene su negativa a colocar en la fachada del Casino de la capital oscense las insignias del colectivo LGTBIQA+ alegando lo que contestó a la solicitud de la Asociación 28J, que se van a iniciar las labores de rehabilitación del edificio, que es BIC, y que debido al deterioro de aquella es aconsejable que no se pongan pancartas, ni más banderas de las que marca la ley de protocolo.

A cambio de esta negativa, la alcaldesa ha propuesto al colectivo en el pleno municipal de este lunes iluminar durante dos días la pared principal del Casino con los colores del arcoíris.

La propuesta de resolución presentada en el pleno por el grupo del PSOE para que el Ayuntamiento repintara con los colores de arcoíris los bancos que ahora serán marrones, colgara las banderas en el Casino (en caso de no haber empezado las obras) y celebrara un acto institucional el 28 de junio, Día del Orgullo, ha sido rechazada por el PP, Vox y el concejal no adscrito.

Los socialistas han argumentado que el año pasado, siendo ya alcaldesa de Huesca Lorena Orduna, no hubo problemas para colocar la bandera en la fachada del Casino y que su propuesta era "una defensa de los derechos conquistados".

Gemma Allué (PP) ha respondido que la determinación del equipo de gobierno "no vulnera ninguna normativa y que también otros colectivos han solicitado pintar con colores los bancos y se les ha dicho que no". José Luis Rubió (Vox) se ha congratulado de que "el PP se haya hecho eco de una de las reivindicaciones" de su partido y el edil no adscrito, Antonio Laborda, ha señalado que el colectivo debe "tener todos los derechos del mundo, pero las banderas han de ser las que representan a todos".

A la sesión plenaria han asistido representantes de la Asociación 28J, quienes durante el debate de esta moción han alzado la bandera arcoíris, "sin levantarse de sus asientos", según les ha conminado la alcaldesa. Antes del inicio del pleno han manifestado su queja a las puertas del Ayuntamiento.

Los participantes en la protesta han tenido un recuerdo para Nezha El-Hajjaji, la presidenta de las mujeres árabes de Huesca fallecida recientemente en un accidente de tráfico. "Hace poco ella también estaba en esta plaza liderando una protesta contra los odiadores y quienes les permiten hacer política", han señalado en relación a las manifestaciones realizadas por e vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, por su "discurso de odio" contra los inmigrantes y el Islam.

Ante el anuncio de Orduna, la Asociación 28J ha asegurado que no se opone a iluminar el Casino. No obstante, sus portavoces han afirmado que "esta propuesta llega tarde". "Se nos tendría que haber planteado en el momento en el que nos dijeron que no podíamos colocar las banderas en el edificio", han dicho.

Han considerado que la idea es "un blanqueamiento de última hora, que imaginamos se ha decidido en el receso del pleno porque la ciudadanía ha respondido a nuestra convocatoria y a la petición de firmas y eso ha precipitado esta decisión". Asimismo, la Asociación ha insistido en que los bancos con los colores del arcoíris eran "un símbolo permanente todo el año, conquistado gracias a nuestro movimiento y que nos dan visibilidad en las calles". "Pero con la excusa de una homogeneización se invisibiliza nuestro derecho a la libertad de ser y sentir, que se reducirá a unas horas de iluminación en el Casino", han afirmado.