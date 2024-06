Los abogados, "muy defraudados" con el consejero Nolasco por el turno de oficio

El Colegio Oficial de Abogados de Huesca ha celebrado este viernes su fiesta con un acto institucional en el que han jurado los nuevos colegiados, se ha homenajeado a los letrados con 25 años de oficio y se han nombrado colegiados de honor a dos magistradas y dos fiscales. Pero la fiesta no ha olvidado la reivindicación, como una mejor remuneración para los profesionales del turno de oficio. A este respecto, la decana, Ana Soria Moneva, ha lamentado que el consejero Alejandro Nolasco, vicepresidente primero y titular del departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, no haya cumplido sus promesas.

La decana ha recordado que Aragón ocupa el último puesto de España en cuando a la remuneración del turno de oficio. "Cuando se nombró al nuevo consejero de Justicia y a la directora general de Justicia todos dijimos que como eran abogados en ejercicio, colegiados y hacían turno, por fin nos iban a entender. Pues ha sido todo lo contrario", ha lamentado Ana Soria. La nueva administración, asegura, no solo no ha atendido la reivindicación, "todo lo contrario, ha sido para peor". Según ha explicado, han mantenido varias reuniones "y se han prometido una serie de cosas que no se han cumplido".

La consejería aseguró que actualizaría todos los cobros al 7 %, "pero todavía no lo hemos visto", añade Soria. La decana dice que el colectivo se siente "muy defraudado", no tanto con la directora general de Justicia sino con el consejero, "que ya decía que éramos los que menos cobrábamos de toda España y sí, estamos a la cola". "La cantidad que se cobra es ínfima relacionada con el trabajo que se hace", ha señalado.

La fiesta de los abogados ha servido para recuperar la figura de los colegiados de honor. En un acto celebrado en el salón de Bantierra se ha otorgado esta distinción a Marina Rodríguez, que fue jueza en Monzón y en Huesca y ahora es la primera magistrada de la Audiencia Provincial de Huesca; y a Silvia Ferreruela, quien estuvo al frente del Juzgado Mixto número 2, que también es el de Violencia de Género, y ahora es titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital oscense.

También han sido distinguidos como colegiados de honor los fiscales José Luis Galindo y Felipe Zazurca. Este último fue jefe de la Fiscalía y actualmente ejerce en Zaragoza. "Los abogados no son nuestros enemigos", ha dicho al recoger la distinción, apostando por la colaboración con ellos "porque no hay justicia sin el ejercicio adecuado de la defensa y sin respetar este derecho constitucional".

Esta figura está pensada para personas que, aunque no sean abogados, han colaborado con el colegio y con los colegiados. "Han tenido siempre la puerta abierta y esto no es lo normal", ha comentado la decana. "Ellos siempre han estado a disposición nuestra y para colaborar en todo lo que sea".