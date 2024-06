Arrecian las protestas en Aragón por los recortes de docentes: "¡Consejera, guarda la tijera!"

Las protestas por los recortes de profesorado en infantil y primaria para el próximo curso continúan en Aragón. Este viernes, en la provincia de Huesca, las familias del CRA Montearagón, que agrupa a los municipios de Tierz, Nueno, Siétamo, Angüés y Chimillas (que suman 46 localidades), han alzado la voz contra la pérdida de cinco docentes por las consecuencias que supondrá para estas cinco escuelas rurales que cuentan, entre todas, con más de 300 alumnos.

Convocados por las amypas de estos colegios, decenas de escolares, familiares y maestros y maestras se han concentrado este viernes a las puertas del colegio de Tierz para realizar una sonora pitada y lanzar gritos como '¡Consejera, guarda la tijera!' o '¡Recortes en lo rural, futuro desigual'.

Como ha explicado Silvia Mellado, la directora del CRA, la matrícula del próximo curso aumentará en 18 alumnos entre las cinco escuelas por lo que la reducción del cupo de profesorado les va a obligar a unir aulas de infantil de tres y cuatro años con 24 alumnos de los dos niveles "con lo que no se podrá atender a cada curso con la calidad mínima que requieren", ha advertido. Además, tendrán que eliminar prácticamente todos los apoyos y desdobles que venían realizando en las aulas multinivelares para atender separadamente a cada curso.

Ante esta situación, no solo piden revertir la decisión de reducir la plantilla de profesorado sino incrementarla respecto a este curso, pasando de 33,8 a 34,5 docentes asignados "para poder estar igual que este curso teniendo en cuenta el aumento de matrícula porque ahora mismo ni siquiera podemos organizar el CRA".

Mellado confía en que Educación atiende la "situación particular" de este colegio rural agrupado ya que, como ha destacado, hay distancias entre pueblos de hasta 45 kilómetros con lo que ello implica para el tiempo de desplazamiento del profesorado especialista.

Javier Mendiara, vocal de la asociación de familias de alumnos, ha denunciado que el cupo otorgado al CRA Montearagón para el próximo curso es "claramente insuficiente porque al tener que juntar los cursos de primero y segundo de infantil o segundo y tercero de primaria, se va a ver muy reducida la calidad de la educación que van a recibir nuestros hijos e hijas". Además, considera que la eliminación de desdobles y apoyos es "especialmente grave en un colegios rural agrupado porque como el profesorado se tiene que ir desplazando entre los distintos pueblos va a ver muy mermada su labor profesional y la enseñanza va a verse profundamente degradada".

Por ello, desde la amypa exigen a Educación que dé marcha atrás a los recorte. "La escuela rural ya de por sí tenemos menos oportunidades por lo que las administraciones deben hacer una mayor apuesta para poder competir en igualdad de condiciones con otros centros que tengan más recursos", reivindican.

A la concentración se ha sumado el alcalde de Tierz, Jesús Alfaro, quien ha manifestado que "los recortes no son el camino en educación, sino la mayor equivocación que podemos que se puede cometer y más si se está apostando por el medio rural". Por ello, espera que Educación atiende la petición del CRA y no solo no reduzca la plantilla sino que ponga un docente más el próximo curso.

Además, confía en que en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón haya partida para la ampliación del colegio de Tierz para la Secundaria, un compromiso que adoptó el anterior ejecutivo autonómico pero que PP-Vox paralizaron, sustituyendo el proyecto que había por aulas prefabricadas.