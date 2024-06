Movilización en Huesca contra el traslado del servicio de urgencias "y los recortes"

Un centenar de personas se han concentrado esta tarde a las puertas del centro de salud Pirineos de Huesca, donde se ubica el Punto de Atención Continuada de la ciudad, para reclamar que sigan atendiendo las urgencias aquí y con el mismo horario y mostrar su oposición al posible traslado al Hospital Provincial, que barajó la consejería en un borrador.

La convocatoria ha partido de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Huesca, que agrupa a organizaciones políticas, vecinales, usuarios y profesionales.

Los asistentes han desplegado una pancarta reclamando una sanidad "100% pública, de calidad y universal" y han exhibido carteles contra los recortes. El manifiesto que han leído considera entre sus reivindicaciones más urgentes el mantenimiento del PAC Pirineos en el actual horario, de lunes a jueves de 17.00 a 8.00 del día siguiente, y del viernes a las 17.00 hasta el lunes a las 8.00.

"Mantener los servicios sanitarios durante el horario nocturno para resolver problemas de salud que no requieren pruebas es prioritario, ya que en el caso de ser necesarias más pruebas se deriva a las personas usuarias a las urgencias del hospital, sirviendo por tanto de primer e importante filtro en la atención sanitaria", asegura el manifiesto, en alusión a la propuesta de Sanidad del traslado al Provincial. "No estamos de acuerdo con la propuesta de traslado de lugar y la reducción de los horarios, quedando las noches sin urgencias de atención primaria porque habría que ir al hospital", ha señalado Carlos Montero, miembro de la plataforma.

La concentración ha contado con la presencia de concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Huesca. Silvia Salazar, portavoz del PSOE ha recordado que la lucha es por que el Punto de Atención Continuada siga en Pirineos. "El consejero, José Luis Bancalero, dice que esta todo frenado, pero creo que lo han frenado por la presión tanto del ayuntamiento como por la plataforma", ha precisado.

Salazar ha recordado que el centro de salud de Santo Grial sigue cerrado. "Estamos esperando a que nos digan cuándo lo van a reabrir. Han pasado ya más de dos meses y sigue igual y no sabemos que estén haciendo nada". Cabe recordar que se clausuró en marzo, como una medida temporal, después de que una inspección detectara graves deficiencias, aunque no hay constancia de que hayan empezado las obras.

También el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas (PSOE), ha estado presente para apoyar las reivindicaciones de esta plataforma, "y otras que llegan de otros lugares de la provincia". Este y otros ayuntamientos de la comarca de la Hoya de Huesca, miembros de la plataforma SOS Sanidad Rural, se concentraron el domingo para reclamar la quinta plaza de medicina de familia que fue eliminada por amortización hace meses tras la jubilación del médico al que le correspondía.

"Todos defendemos la sanidad pública, unos servicios de calidad y no aceptamos los recortes que está habiendo. Claramente son recortes porque cuando tienes menos recursos eso implica una disminución del servicio". Ha recordado además que el centro de salud Pirineos atiende a buena parte de las comarcas de la Hoya y Monegros.

Hasta la concentración se han acercado, además de profesionales sanitarios, usuarios. "No me hace ni pizca de gracia que para las urgencias tengamos que ir al provincial", ha comentado Maribel Cazador, paciente del centro.

La plataforma también ha hecho suyas las reivindicaciones del personal de las ambulancias del 061 de Aragón para mejorar sus condiciones; y exigido que todos los centros de salud tengan la cartera de servicios completa y atiendan al número óptimo de cartillas de acuerdo a criterios objetivos y públicos. Y han mostrado su preocupación por la atención en la salud mental.

Puri Broto, representante de las asociaciones de vecinos, que el martes asistió al Consejo de Salud de Aragón, preguntó al consejero de Sanidad por qué el posible traslado de urgencias "cuando los barrios están en contra". "Él me aseguró que esto en Huesca no va a cambiar, que el planteamiento es reorganizar la atención continuada en Zaragoza, pero no en Huesca", ha dicho.

Otro tema que preocupa es la atención a enfermos mentales en el Hospital de Día, que durante 20 años se ha prestado en el Hospital Provincial y se quiere llevar al Hospital Santo Cristo de los Milagros, de medias y largas estancias psiquiátricas. "Son pacientes vulnerables y si ha funcionado durante 20 años, no entiendo por qué se quiere cambiar", ha manifestado Broto.