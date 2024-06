Del Maresme a Peraltilla para montar un proyecto de hostelería kilómetro 0

Los vecinos de Peraltilla dieron el 12 de junio un caluroso recibimiento a los nuevos habitantes de esta pequeña localidad enclavada a las puertas de la sierra de Guara, los barceloneses Mariona Sánchez-Puerto, de 25 años, y Mok Aouach, de 27, que han decidido cambiar su Maresme natal por el Somontano y reabrir el único restaurante y hotel de la localidad que llevaba cerrado desde hace unos meses por jubilación de sus anteriores gestores.

El hotel rural y restaurante ‘Delicias’ se llama ahora ‘Ona by Delicias’ y desde su inauguración, con un lleno total de los vecinos, la actividad está siendo animada por la buena respuesta que han tenido en su nueva localidad. Ahora esperan contagiar su entusiasmo a toda la comarca y sobre todo al turista para poder desarrollar su proyecto de vida y su sueño, un establecimiento hostelero que promueve la filosofía de ‘slow food’ y los productos de proximidad.

“Habíamos sido padres por segunda vez. Los dos habíamos trabajado en hostelería para realizar nuestros estudios. Yo siempre tenía el sueño de tener establecimiento propio, una casa rural, km 0 y comidas diferentes. Estaba con mi hija Aya, de 5 meses, en el sofá y vi el programa ‘Volando voy’ de Jesús Calleja y a unos jóvenes que lo habían dejado todo y se habían ido. Y pensé, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, cuenta Mariona. Así empezó esta historia. El siguiente paso fue buscar por internet 'repoblación de pueblos'. “Sin decir nada a mi marido ni a mis padres mandé un mail, me dijeron que estaba esta posibilidad y me planté aquí y aquí estamos”, cuenta.

De eso ha pasado tan solo un mes. Ella es técnico superior en Animación Sociocultural y Turística, y está cursando la carrera de Educadora Social. Él es técnico de entrenamiento personal.

Este proyecto, es el sueño de ambos jóvenes. “El salir de Barcelona, criar a nuestros dos hijos en otro ambiente, mucho más natural y libre. La vida que llevábamos con nuestros trabajos y sueldos a fin de mes, saliendo de casa a las 8.00 y regresando a las 20.00, no compensaba nuestra parte familiar ya que éramos plenamente conscientes de que nos estábamos perdiendo el crecimiento de los pequeños”, señala Ona al explicar los motivos de trasladarse aquí. Ambos tenían el sueño de emprender aún siendo conscientes de que no hay nada fácil, pero, coinciden al afirmar que, “si tienes verdadera pasión e ilusión por algo y, además, eres joven ¿si no lo intentas ahora, cuándo?”.

Su ilusión: tener un pequeño hotel rural y con su restaurante donde poder ofrecer productos Km 0, vida sana, descanso, desconexión… En definitiva, un 'coupage' –utilizando el lenguaje del vino del Somontano- de ingredientes que bien mezclados, son la base de la felicidad diaria.

Lo tienen todo pensado para ofrecer un ambiente familiar, una cocina de pocos productos pero muy variados y de alta calidad porque vendrán de los productores de los alrededores, de la huerta del Somontano. “No habrá una carta cada semana", señala Ona. "Esta variará constantemente en función de los productos que encuentre en el mercado, con proveedores locales”.

Pizzas y hamburguesas especiales Y, aunque pueda parecer una contradicción, si estamos hablando de productos Km 0, Ona y Mok lo tienen claro: “queremos especializarnos en pizzas artesanales (de masa madre hecha por mí; no bases congeladas) y hamburguesas gourmet para que, a quienes les gustan, no tengan ni que comprar las congeladas ni desplazarse lejos. Les vamos a sorprender”, confiesa Ona con ilusión. Concepto 'slow-life', es decir, si vienes, no te preocupes del tiempo. Solo disfruta las horas que estés aquí. Quienes vengan, volverán por la tranquilidad que van a encontrar. Hasta han habilitado un espacio para niños para que las parejas puedan comer o cenar mientras sus hijos juegan.

“De momento está gustando”, cuenta Ona. “Me decían que no iba a funcionar más que los apartamentos porque Peraltilla no es de bar, pero la gente ha venido y alucina al ver hamburguesas gourmet”.

Mok asegura que afrontan “un cambio de vida brutal, pero lo estamos cogiendo con mucha ilusión. Es algo que queríamos los dos. Ha salido la oportunidad y la cogemos con muchas ganas. Y nos hemos sorprendido por el buen recibimiento. Ojalá podamos seguir muchos años”.

Ona y Mok quieren impregnar a sus clientes el concepto de slow-life del medio rural. “Vivir la vida de forma tranquila, no significa que no hagas nada. Aquí se hacen muchas cosas, pero sin estar pendientes del reloj. Eso es lo que queremos ofrecer a los clientes: disfrutar al máximo de la tranquilidad”.

Su principal objetivo es transmitir a quienes les visiten y se alojen en el hotel, un ambiente relajado, con música, sin TV, con sala de juegos para grandes y pequeños. “En definitiva, un ambiente donde te puedas tomar un buen café acompañado de unos pastelitos caseros (mi especialidad), o algo más contundente si hablamos de comida o cena, añade Ona. Aquí no les vamos a servir con toda la etiqueta y parafernalia de un restaurante con estrella Michelin. Pero se van a ir igual de satisfechos o más porque van a comer tan bien como en su casa, pero sin ensuciar la cocina, porque esa parte la pongo yo”.

Además, Peraltilla se ha convertido para ellos en el mejor lugar para vivir, trabajar y ver crecer a sus pequeños Naïm y Aya. “Para nosotros, Peraltilla solo tiene cosas buenas: es uno de los pueblos mejor comunicados por carretera del Somontano ya que tenemos la autovía a 3 km. Y, a su alrededor, tiene todo un sinfín de actividades desde las más emocionantes como el descenso de barrancos, hasta adentrarte en cuevas prehistóricas o visitar unas magníficas bodegas. Sin olvidar, como no, los paseos alrededor de Peraltilla y ver las obras de ingeniería civil que nos traen el agua del mismísimo Pirineo hasta aquí. Una maravilla Y después de ver parte de esos lugares, ¿qué mejor que nuestro hotel para relajarse y descansar?”.

Tanto en el restaurante como en el hotel han renovado todo el interior. El blanco de las paredes aporta luminosidad y transparencia a la estancia, donde alguna estantería, de madera natural hecha por Mok y Ona, contiene detalles de decoración minimalista. El hotel rural dispone de cuatro apartamentos y dos habitaciones, todos completamente equipados.

El restaurante permanecerá abierto todos los días a partir de las 8.00. Descansarán un día a la semana, que todavía no han decidido, por los nervios del estreno. “Pretendemos ofrecer desde el desayuno de la mañana, hasta la cena de la noche, incluyendo comida y merienda. Queremos hacer hincapié en la importancia del desayuno, la principal comida del día; y si, ha de ser un desayuno de cuchara o tenedor, pues será”.

Mok, entrenador personal titulado, también ofrecerá a los clientes que lo deseen, un servicio especial de clases de entrenamiento personal, estiramientos (ejercicios suaves para aumentar el rango de movimiento en las articulaciones) y ejercicios de movilidad. Además, en poco tiempo, los vecinos podrán comprar pan recién hecho en el horno de Ona by Delicias todos los días.

Por su parte, para el alcalde de Peraltilla, José Pedro Sierra, la llegada de esta familia al pueblo es doblemente satisfactorio: “Por una parte, son gente joven con ilusión y ganas de trabajar en el medio rural. Y, por otra, el volver a tener las puertas abiertas y renovadas tanto del restaurante como del hotel rural, va a suponer tener un punto de encuentro más de la gente de la localidad. Ona y MoK, junto a sus dos hijos pequeños, han sido muy bien recibidos”, señala el alcalde. Asimismo, dice, “esta pareja de jóvenes son una muestra más de que vivir en el medio rural es una opción de vida buena, sana y completa. Si los Ayuntamientos les damos una oportunidad, el medio rural volverá a atraer a la gente al medio rural y no solo de visita o de turismo”.