El PSOE tilda de "triste y lleno de futuribles" el primer año de gobierno del PP en Huesca

"Lorena Orduna no tenía un plan para Huesca, como ella dijo, solo tenía un eslogan y no está funcionando", ha afirmado este lunes la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento oscense. "Nuestra ciudad no ha progresado en un año porque el nuevo equipo de gobierno no está gestionando", ha manifestado. Según ha dicho, el balance de primer año de mandato del PP "no sabemos si con o sin Vox, pero es triste y está lleno de futuribles y proyectos a largo plazo, nada más".

Salazar ha añadido que lo único que tenemos "son mil fotos de la señora Orduna, que ha reconocido públicamente acceder a los chantajes de la ultra derecha, pero una nula gestión por su parte y mucha confrontación". A este respecto, la concejala ha incidido en que el PSOE "trabaja por la ciudad con propuestas serias y realistas, siempre desde el diálogo y el respeto, dos valores fundamentales que parecen haber olvidado el resto de grupos del ayuntamiento".

Salazar ha destacado el consenso logrado para sacar adelante 12 de las 16 mociones presentadas a pleno, siete de ellas por unanimidad. La edil ha mencionado que entre ellas están la reurbanización de varias calles, el impulso a la vivienda social en el Polígono Harineras, la recuperación de las ayudas al sector del taxi para ofrecer un servicio adaptado o el primer plan de economía social. "Esto demuestra que si nos sentamos a hablar, se puede avanzar", ha comentado la edil.

La portavoz socialista ha criticado que el modelo de participación ciudadana que tanto proclamó la alcaldesa en campaña "se ha reducido a encuentros de los concejales con 6 u 8 ciudadanos cada dos meses". "Es más, "la participación iba a ser fundamental en el diseño de ese festival alternativo que iba a celebrarse este año tras acabar con Periferias", ha cuestionado.

Salazar ha afirmado que Periferias "es el mejor ejemplo de la falta de voluntad para negociar por el progreso de Huesca porque el PSOE le ofreció sus votos y ella prefirió aceptar el chantaje de Vox". También ha afeado que Orduna "no se ha puesto del lado de los oscenses en un servicio esencial como es el sanitario". "El centro de salud Santo Grial lleva ya dos meses cerrado y la incertidumbre se cierne sombre el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Pirineos", ha añadido.

"Los fondos europeos son necesario para el desarrollo de cualquier ciudad", ha asegurado la concejala, pero la alcaldesa de Huesca "ha dicho que iban a frenarlos porque hipotecan nuestro ayuntamiento", Salazar ha señalado que de los 14 millones de euros de ayudas logrados, solo hay que aportar dos. "12 millones son fondo perdido para hacer de Huesca una ciudad más verde, más sostenible, más moderna y más digital”, ha dicho. "Tenemos muchas dudas, vista la gestión hasta el día de hoy, de que sean capaces de gestionar los proyectos que el PSOE dejó preparados para actuar", ha apostillado.

En su balance del primer año de mandato del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Salazar ha hablado también de la prometida rebaja de impuestos “4 euros por recibo del IBI". "¿Eso es aliviar la economía familiar si por otro lado le subes un 8% la tasa de basuras?" o de la importancia que la alcaldesa le ha dado al turismo: "De momento hay un Plan de Sostenibilidad que Europa aprobó a finales del anterior mandato, con dos millones para invertir, y lo único que tenemos es una estrategia con cinco”.