El PP pide explicaciones a la alcaldesa de San Miguel de Cinca por la subcontrata de la empresa de su hijo

El Partido Popular de Huesca ha pedido explicaciones urgentes a Elisa Sancho, alcaldesa socialista de San Miguel de Cinca, por los hechos narrados en una noticia publicada según la cual la empresa de su hijo, SyB Solar, fue la encargada de cambiar las luminarias de los tres pueblos que componen el municipio que ella preside (Pomar de Cinca, Estiche y Santalecina) después de ser contratada por las dos adjudicatarias de las obras

Desde el PP señalan que "los hechos podrían constituir una ilegalidad, según la Ley de contratos del Sector Público, toda vez que un descendiente, ascendente o cónyuge no puede contratar con la Administración". Según afirman, esa prohibición alcanza a la subcontratación en la ejecución de las obras, extremo por el que los populares consideran urgente que Elisa Sancho dé las explicaciones oportunas para aclarar el procedimiento. La viceportavoz popular en la DPH, María José Vicente, ha calificado la situación como “muy grave”.

Con el propósito de esclarecer el asunto, el grupo del PP en el municipio de San Miguel de Cinca va a pedir la documentación de los contratos al Ayuntamiento. También se hará lo propio en la Diputación de Huesca, adelanta la viceportavoz del PP, ya que esas actuaciones están financiadas con el plan de obras de la Corporación provincial.

Elisa Sancho ha manifestado su sorpresa al ver "la noticia que ha dado lugar a la petición de responsabilidad del PP en un proceso que es lícito, es legal". "Poner en duda lo contrario es dudar de los técnicos del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial porque esas tres obras se realizaron con fondos el plan de Obras d ella DPH y los técnicos se cuidan de que todo esté en regla y cumpla con la normativa vigente", ha precisado.

Según el PP, las tres actuaciones de cambio de luminarias a tecnología led, una por municipio, se financiaron con el Plan de Obras y Servicios de la DPH cuando la propia alcaldesa, Elisa Sancho, era su vicepresidenta. Ante esa suma de circunstancias, el PP reclama a la alcaldesa socialista que explique de forma detallada y con documentos todos los procesos de contratación y conocimiento de las subcontrataciones que se dieron en las citadas actuaciones.

A este respecto, Elisa Sancho ha manifestado que "no tienen que pedir nada". "La señora Vicente es diputada provincial, sabe cómo funciona todo el sistema y tiene a su disposición todos los expedientes que quiera consultar, al igual que los han tenido y los tienen los concejales del PP en el Ayuntamiento de San Miguel de Cinca, ya que se les da cuenta en cada pleno de las adjudicaciones y expedientes", ha apostillado la alcaldesa. Según ha dicho, "ellos conocían todo, si hubieran observado alguna anomalía no tenían que haber esperado a que un medio digital lo publicara, siendo, además que lo que se ha publicado no es una ilegalidad sino una noticia con el tema de la adjudicación".

La diputada popular en la DPH subraya que, además de llevar 21 años en la alcaldía de San Miguel de Cinca, Elisa Sancho fue durante 8 años vicepresidenta de la Diputación Provincial y es actualmente vicepresidenta segunda de las Cortes de Aragón y número 2 de la ejecutiva socialista en la provincia de Huesca. Ante esa experiencia en la gestión, los populares consideran que de haberse cometido una ilegalidad la alcaldesa Elisa Sancho no podría argumentar desconocimiento de causa.

"Caza de brujas"

La alcaldesa y diputada autonómica ha señalado que se considera "en una caza de brujas". "Me duele que se ponga a la DPH por el medio diciendo que yo era la vicepresidenta, pero para ser un diputado provincial tienes que ser alcalde de un pueblo. ¿Esos pueblos tiene que estar excluidos del Plan de Obras?", se ha preguntado.

Elisa Sancho ha insistido en que las tres obras "se adjudicaron con luz y taquígrafos, con uso técnicos que dan el OK para contratar y realizar la obra". Ha reiterado que se trata de una caza política "y esta vez me toca a mí, dentro del PSOE" y ha mostrado su pesar porque "se haya involucrado a la familia, a mis hijos (que puede ser lo que más me duela) y a empresas del territorio, a las que ponen en entredicho cuando lo único que hacen es trabajar para seguir viviendo".