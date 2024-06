La peña Alegría Laurentina de Huesca sopesa llevar a los tribunales la licencia del Jai Alai

La junta directiva de la peña Alegría Laurentina de Huesca ha decidido cancelar el vermú concierto organizado para este viernes en el Jai Alai después de que el Ayuntamiento emitiera el miércoles un decreto comunicando a la entidad que se abstuviera de celebrar dicho acto porque "carece de la licencia municipal preceptiva". Además, planteará a los socios llegar a los tribunales para defender la validez de la licencia de apertura.

Ha sido la tercera ocasión, desde que en octubre se ordenó el cierre de la sede de la entidad, que el Ayuntamiento impide el desarrollo de un sesión musical alegando que no se tiene autorización para ello.

La licencia de 1942 ni otros documentos posteriores han sido considerados vigentes por la Secretaría General de la Administración local. Un informe de esta concluye que el Jai Alai no cuenta con los permisos necesarios y que autorizar actividades ahí "puede constituir un delito de prevaricación ambiental".

Frente esta situación, la peña ha convocado para el 28 de junio una asamblea extraordinaria y urgente en el local social, en la calle Padre Huesca. La Alegría Laurentina está asentada desde 1956 en el Jai Alai, un salón de conciertos mítico para los amantes de la música desde los años 70 a los 90.

El presidente de la entidad recreativa, Javier Ibarz, explicó que a esta reunión asistirán los abogados para "informar de la situación en la que estamos y lo que supone ir a los tribunales". "Los socios decidirán si apoyan a la junta", añadió. Según dijo, que consideren que nuestra licencia no es válida, "nos aboca a defendernos por la propia existencia de la peña".

Ibarz comentó este jueves que el Ayuntamiento felicitó a la peña cuando encontraron una licencia de 1942, "pero después nos dijo que era de obra y no de actividad y cuando le hemos presentado la del 82, no la reconoce». El presidente de la peña apostilló que en este momento "tenemos una licencia pero estamos en la calle, y eso es lo que no podemos permitir".

Sobre el informe de Secretaría señaló: "Nos dicen que si nos permiten realizar una actividad caerían en una prevaricación". "Y nos preguntamos ¿quién estaba de alcaldesa el año pasado cuando hicimos todas las actividades?, ¿quién ha estado desde 1942? , ¿es que todos los gobiernos han prevaricado porque en la peña siempre ha habido actos?".

Ibarz detalló que en 2016, cuando se actualizó un informe de 2011 sobre la seguridad, «nuestro técnico consideró que el patio exterior era un espacio seguro en caso de incendio, pero en Urbanismo no lo reconocieron así». "Será un juez el que diga si cumple o no esta función", apostilló.