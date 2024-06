La Diputación de Huesca lleva el circo a los pueblos con el proyecto transfronterizo Eko-Pirineos

Candasnos, en la Comarca del Bajo/Baix Cinca, acoge este domingo la primera actuación de circo contemporáneo. El Proyecto EKO-Pirineos de Circo nace de una propuesta de la Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca en la Comunidad de Trabajos de los Pirineos. Gracias a esta iniciativa, el circo contemporáneo cuenta con 1,7 millones de euros en tres años para el desarrollo de las capacidades y competencias de los actores de circo pirenaico.

El proyecto Eko-Pirineos de Circo, liderado por La Grainerie de Toulouse, cuenta con 14 socios y 20 miembros asociados y destaca por dos líneas de acción. Por un lado, los artistas van a ofrecer acciones de mediación allá donde viajen, para conseguir un impacto en el territorio y aprovechar el viaje y la estancia del artista. Por otra parte, se cuenta con el acompañamiento de expertos y consultores para conseguir crear espectáculos de circo de forma sostenible y para que la movilidad de público y la organización de actividades culturales sean más respetuosas con el medio ambiente.

En Aragón, los tres socios del proyecto son el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca junto a sus tres miembros asociados (Comarca del Bajo/Baix Cinca, Ayuntamiento de Graus y Ayuntamiento de Jaca). En este primer año de desarrollo del proyecto la DPH va a llevar a cabo la siguiente programación: El 16 junio actúa en Candasnos, a las 20.00, Cia Du’K’to, con 'A rienda suelta; el 13 julio el Festival Nocte Graus ofrece a las |19.00 el espectáculo 'Mute', de Orain-Bi; el 14 julio, en el mismo certamen pero a las 12.30 actuará Kolectiv Lapso Cirk, con 'Ovvio'; el 16 agosto, en el marco del Festival SoNna, se podrá ver en Almudévar (19.30) 'A rienda suelta', de Cia Du’K’to; el 20 agosto se pondrá en escena en Jaca, a las 19.30, 'Fly me to the moon', de Leandre.

El proyecto europeo de cooperación transfronteriza EKO-Pirineos de Circo es un proyecto de cooperación Interreg cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea a través de Poctefa, el Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre España, Francia y Andorra.