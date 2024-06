El armario que guarda la valiosa colección de tejidos del Museo de Barbastro

La colección textil que custodia el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, formada por más de 50 piezas en su parte más valiosa, se conservan ahora mejor gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barbastro y la Asociación de Amigos del Museo, que ha permitido adquirir un mueble especialmente diseñado a medida para este fin. La inversión, de 66.000 euros, ha sido apoyada con 40.000 euros por las arcas municipales.

El armario-cajonera, fabricado por la empresa barcelonesa especializada Arte&Patrimonio, se montó in situ y cuenta con diez cajones con dos niveles cada uno.

Los 26.000 euros restantes los han aportado el Museo y la Asociación de Amigos del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón. María Puértolas, la subdirectora, explica los detalles del mueble: “Está compuesto por dos cajones y cada uno, con sus dos niveles, permite conservar dos capas de tejido. Hablamos de piezas muy valiosas entre las que se cuentan capas pluviales, casullas, frontales, tapices, mantos, mitras, estolas, dalmáticas, collarines, cintos, bolsas de corporales y zapatos”.

Del fondo destacan 27 que se encontraban en Lérida hasta fechas muy recientes, que originariamente salieron de la catedral de Roda. Con el mueble, las piezas “más delicadas y valiosas” se pueden conservar sin doblarse y garantizando su estabilidad. “Son obras que no pueden estar siempre expuestas, de hecho lo aconsejable es hacerlo durante periodos no más largos de tres años para que no se deformen o deterioren a consecuencia de la exposición a la luz. Cuando dejan de exponerse, lo mejor es guardarlas extendidas, algo que podemos hacer ahora gracias a este mueble", señala la técnico.

"Cuando se nos informó de la necesidad que existía no lo dudamos y aportamos lo que fue posible y, finalmente, junto al museo y la asociación hemos podido adquirir un mueble que está a la altura de las necesidades de los fondos que conservamos. El patrimonio es excepcional y las obras forman parte de la memoria de todos los que vivimos aquí y sentimos nuestra esta tierra", señala Blanca Galindo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barbastro.

La responsable del área señala que estas piezas son, como el resto de fondos que exhibe y custodia el Museo Diocesano, parte destacada del atractivo que Barbastro tiene como destino cultural y religioso "y, por eso, el Ayuntamiento debe participar y participa en cualquier acción encaminada a garantizar todavía mejor su conservación”.

La presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, Patricia Bravo, también destaca la importancia de la inversión: "A veces no somos conscientes del valor de las piezas que se custodian y lo cierto es que son valiosísimas. Por eso, hemos participado en la adquisición”.