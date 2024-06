UGT pide modificar el reglamento municipal de Huesca para que no haya más ediles con sueldo

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Huesca ha exigido que "se modifique inmediatamente" el nuevo Reglamento Orgánico de esta administración, aprobado en el pleno municipal del 25 de marzo, que va a permitir la liberación de más concejales, y que se elimine la posibilidad de liberar más ediles.

Los portavoces sindicales denuncian que "sistemáticamente, se nos está diciendo que no hay presupuesto para formación, ropa y equipos (EPIs), renovación de vehículos, jubilaciones parciales, cobertura de bajas y refuerzo de los servicios". "En cambio, sí que hay dinero para la liberación de más concejales, cuando ya hay seis ediles liberados y liberadas cuyo sueldo suma 316.625 euros anuales", apostillan desde UGT. Según explican, esta cantidad sale del Capítulo 1 de los Presupuestos del Ayuntamiento, el de Personal. "Es decir, que este dinero no lo pagan los partidos políticos si no las ciudadanas y ciudadanos de Huesca", subrayan desde la organización.

Además de esto, UGT recuerda que los cargos eventuales (libre designación) en el Ayuntamiento de Huesca ya aumentaron en 2019, de tres a cinco, y en 2023, a seis, "al crear el puesto de conductor de la alcaldesa, cuando ya existe en la plantilla municipal el empleo de conductor de Alcaldía".

El sindicato señala que el gasto en personal eventual asciende a 255.890 euros al año. Por otra parte, UGT incide en que en el pleno municipal del 26 de junio de 2023 se incrementó el precio por la asistencia de los concejales de la corporación a comisiones, mesas de contratación, comisiones informativas, junta de gobierno y plenos, lo que ha supuesto 233.250 euros más. "El montante anual total son 805.765 euros", apostillan los representantes sindicales, que reiteran que dicha información se puede ver en el Portal de Transparencia.

Desde UGT exigimos que se modifique inmediatamente el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Huesca y se elimine la posibilidad de liberar más concejales.

Por otra parte, el grupo municipal de Vox presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del reglamento orgánico del propio Ayuntamiento de Huesca, aprobado por PP y PSOE y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de marzo 2024.