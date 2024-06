Los trabajadores de Ferroglobe en Monzón irán a la huelga

Los trabajadores de Ferroglobe, la antigua Hidro Nitro Española de Monzón, irán a la huelga durante la última semana de junio, al igual que el resto de compañeros de las plantas que la multinacional de las ferroaleaciones Ferroatlántica tiene en España.

La decisión llega tras la nueva negativa por parte de la dirección del Grupo FerroGlobe de negociar un Acuerdo Marco “digno y justo” para las personas trabajadoras. Desde el comité de empresa montisonense denuncian que los empleados llevan casi dos años sin convenio y que tras quince reuniones la empresa no ha movido su posición inicial y no ha aumentado nada la subida de dicho acuerdo para el ejercicio de 2023. “Lo único que exigen los trabajadores es no perder poder adquisitivo”, explica el portavoz Miguel Ángel Puyuelo.

El anuncio de huelga lo suscriben todas las centrales sindicales que han participado en la mesa negociadora con FerroGlobe: UGT FICA, CIG, CC.OO. USO y S.U.

La negociación se inició el 11 enero del 2023 y en las 15 reuniones mantenidas, la empresa ha rechazado las propuestas dirigidas a mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras del Grupo. Además, critican los representantes de los trabajadores, se ha negado a negociar, presentando solamente propuestas salariales con pérdida de poder adquisitivo, negándose sistemáticamente a realzar ningún incremento salarial para el año 2023 o incluir cláusula de revisión salarial plena que garantice el mantenimiento poder adquisitivo al finalizar vigencia del acuerdo marco.

Todas las citadas organizaciones sindicales denuncian en un comunicado de prensa “la mala praxis empresarial” y exigen “un salario digno” en el Grupo FerroGlobe. Por ello y ante la postura inmovilista de la empresa se ha acordado un calendario de paros actividad en todos los centros de trabajo de Galicia, Cantabria, Aragón y Madrid para la última semana de junio.