Ocho cocineros pasan a la final de la mejor tapa de Huesca con el reto de revalidar el título nacional

Ocho cocineros competirán en el concurso para elegir la mejor tapa de la provincia de Huesca, que luego irá al certamen nacional, organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. El lunes 24 de junio se celebrará la final en la bodega Blecua de Viñas del Vero. Aquí expondrán sus delicatesen los chefs de El Portal (Alcolea de Cinca), L'Usuella (Barbastro), Tres Caminos (El Grado), Lillas Pastia (Huesca), Bar Marboré y Gastrobar El Perdido (Jaca), Verbena Gastrobar (Monzón) y La Era de los Nogales (Sardas). En la semifinal, celebrada en la Escuela de Hostelería, compitieron 18 participantes.

El ganador irá al concurso nacional para afrontar el reto de revalidar el título nacional que consiguió una chef oscense, Iris Jordán, primera en el Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pinchos, celebrado a principios de año en Madrid Fusión. La joven chef, del restaurante Ansils de Anciles, en el valle de Benasque, consiguió el oro con el ‘Donete de paloma en escabeche de abeto’.

Iris Jordán ha estado hoy en la presentación de la final, que ha tenido lugar en la bodega de la tienda La Confianza. Ella ha sido la única que ha hecho doblete en la historia del concurso, al ganar el provincial y el nacional.

Pablo Villacampa, secretario general y gerente de la Asociación de Hostelería, ha hablado además del gran impacto que tuvo el premio nacional de Iris, con una gran presencia mediática en todo el país, traducida en 192.000 euros. Destaca que el 36% de estos impactos fueron registrados en medios de cobertura nacional. El resto se distribuyeron en otros territorios, incluidas la provincia de Huesca y Aragón y también tuvo una gran relevancia en medios de Andalucía, País Vasco y Castilla La Mancha, registrando el 22% del total de estos impactos.

A este respecto Iris Jordán ha destacado la oportunidad que supuso aparecer en todos los medios nacionales. "Ganar el provincial hace dos años nos permitió ponernos en el mapa, pasar de un sitio perdido de la mano de Dios a que se nos empezara a conocer". De dar un 20% de menús degustación a un 80% y al final conseguir su sueño de quedarse solo con este menú, "y eso en seis meses". Su restaurante ha cambiado a nivel de negocio "un cien por cien", ha dicho.

Acaba de ser nominada entre los cocineros jóvenes revelación, pero ha renunciado a presentarse este año al concurso provincial de tapas "para dejar paso a otros que también sueñan con esto", un gesto que le honra, según la asociación.

Iris lo representa todo, ha añadido Pablo Villacampa, la apuesta por el territorio, el relevo generacional o la presencia de la mujer en la gastronomía. "Para nosotros ha sido un regalo porque sintetiza el discurso que queríamos trasladar desde la provincia de Huesca y que además no es impostado".

"El concurso es la gran fiesta de la hostelería, al que acuden más de 150 representantes del sector, patrocinadores, proveedores, autoridades... Nuestro buque insignia", ha comentado Manuel del Valle, vicepresidente de la asociación provincial. Ha formado además una cantera, ya que los principales cocineros de la provincia han ganado la competición.

En las 11 ediciones anteriores y por orden cronológico han resultado premiados Mariola Oriol; Toño Rodríguez; Josetxo Souto y Ramón Aso; Lorenzo Buisán; Iván Vilanova; Diego Herrero; Ramón Lapuyade; Rafa Bautista; Josan Piedrafita e Iris Jordán, esta última por partida doble.

Pablo Villacampa ha asegurado que, según la Guía Michelín, "tenemos la mejor relación calidad-precio de la gastronomía nacional, y cuando vamos fuera, a Huesca se le empieza a escuchar. No nos da miedo de mirar de tú a tú al País Vasco y Cataluña. Este concurso es una muestra del nivel que estamos demostrando".

El jurado lo formarán cocineros con estrellas Michelin de Aragón, enólogos o periodistas gastronómicos. Es totalmente distinto al de la semifinal y se hará una cata a ciegas. Lo que no cambiarán son las tapas con las que concurrieron en esa fase previa, aunque las pueden mejorar. "En Viñas del Vero se cocina y solo se ven las manos de cómo trabajan y emplatan para que no conozcan a quiénes están trabajando y no influya en el jurado".

Sobre los criterios determinantes, Villacampa ha dicho que los basan en los que imperan en los concursos nacionales: relación calidad-precio, sabor, originalidad, presentación, e incluso se valora "que sea de uno o dos bocados" y que se pueda ofrecer dentro del establecimiento, como en el caso de Iris Jordán, que aunque no tenga tapas la incluye en el menú degustación. "Que no muera la tapa en un concurso sino que tenga continuidad, en una barra o un menú degustación".

El Concurso Provincial de Tapas cuenta con la colaboración habitual de Viñas del Vero, Mahou-San Miguel, Solán de Cabras, Coca-Cola, Diputación Provincial de Huesca, Aragón Alimentos, Turismo de Aragón y Gobierno de Aragón.