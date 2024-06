La falta de coches de alquiler y excursiones al Pirineo frena el impacto del AVE Sevilla-Huesca

Unas 4.000 personas viajaron en el primer mes del recién estrenado AVE directo Huesca-Sevilla en ambos sentido -el 30% de ellas entre las dos ciudades-, pero por ahora los principales hoteles de la capital oscense apenas han notado el efecto de esta nueva oferta turística. Y es que advierten de que la escasa oferta de coches de alquiler -solo hay una empresa- y la falta de excursiones en el día a los lugares más visitados de la provincia como Ordesa, Jaca, Loarre, Alquézar o Aínsa, por ejemplo, hace que los turistas se queden ‘bloqueados’ en la capital y no se planteen estancias más largas.

Cabe recordar que ese sigue siendo el gran talón de Aquiles de Huesca ya que, según el INE, en 2022 -último dato oficial- fue la capital de provincia con menos viajeros (89.427) y pernoctaciones (190.049) en hoteles de toda España. Palencia fue la penúltima.

Además, un pequeño hándicap del AVE directo en sentido Huesca-Sevilla, con paradas intermedias en Zaragoza, Calatayud y Córdoba, circula de lunes a sábado (8.10-13.48), pero no los domingos (Renfe espera ponerlo en marcha "en una segunda fase"). Este servicio, además, no ahorra tiempo respecto al que había antes con transbordo ya que para en Madrid 35 minutos. En cambio, en sentido Sevilla-Huesca sí opera de lunes a domingo (16.03-21.22) y permite ahorrar 30 minutos de viaje.

Tampoco ayuda la desoladora imagen de la estación intermodal, donde todos los locales comerciales están cerrados. El restaurante bajó la persiana en septiembre de 2019. También hizo lo propio en junio de 202 el quiosco-librería y poco después, la empresa Avis de alquiler de vehículos.

"Estamos muy limitados, si no es en el bus de línea..."

El director del Hotel Sancho Abarca, Roberto Pac, asegura que el AVE procedente de Madrid y Sevilla suele dejarles cada día "tres o cuatro habitaciones", pero no han registrado ningún incremento significativo desde el estreno del nuevo servicio directo. Valora esta oferta pero cree que, de momento, es más atractiva para los oscenses que quieren visitar Sevilla que viceversa. Y es que, a su juicio, "no tiene lógica venir a Huesca tres o cuatro días y que mueras como final de trayecto".

En este sentido, recalca que el principal atractivo de la provincia es el Pirineo y el Prepirineo "pero una vez que el turista ve la ciudad en un día, al otro ya no puede moverse si no es taxi, lo cual encarece mucho el viaje", subraya.

Pac admite que en la recepción son habituales las consultas de huéspedes sobre cómo subir a Ordesa o Jaca. "Y les tienes que decir que estamos muy limitados si no es el bus de línea", lamenta.

Por ello, piden que los operadores turísticos "den una vuelta de tuerca» a la situación "porque si quieren que Huesca sea de verdad la capitalidad del turismo del Pirineo, tiene que ir unido a muchas cosas como invertir en medios de transportes vacacionales".

Mientras, Carlos Navarro, director del Hotel Pedro I, coincide en que aún no han apreciado ningún "impacto" del nuevo AVE. Con todo, cree que es pronto y aplaude la iniciativa "porque estas cosas vienen a sumar ya que es fundamental tener buenas comunicaciones". Al respecto, destaca que "si tienes un tren directo ya te puedes plantear la idea de venir aquí y priorizas esta opción sobre otras, como con los vuelos de un aeropuerto".

No obstante, también echa en falta servicios adicionales. "Hace poco nos llegó un turista en tren que había visto un reportaje de la Cola de Caballo y quería subir desde Huesca. Pero si no tiene coche, está perdido porque casi no le puedes ofrecer ni un servicio de alquiler. Como mucho puede subir a Jaca en el autobús de línea", señala. Y añade que "sin una alternativa de transporte que permita llegar a sitios de interés más allá de la oferta puntual del bus turístico municipal, se acortan las estancias porque a lo mejor se hubieran planteado quedarse un día más en Huesca pero como no pueden hacer nada más, se van antes".

"Alquilan el coche en Zaragoza y van de allí al Pirineo"

Manuel Solanilla, director del Hotel Abba, espera que el AVE "nos aporte mucho en el futuro, porque todo lo que sea abrir Huesca a nuevos destinos es positivo y más a Sevilla, que es una ciudad que ahora mismo está entre las tres o cuatro más visitadas con lo que poder tener una conexión directa es importante". Para ello, cree que las instituciones deberían apostar por "vender" Huesca en la ciudad hispalense.

Él también observa "desde hace años" la falta de servicios para los turistas que llegan a Huesca en AVE. "Quizá no podemos ofrecer viajes a la carta para ir a Ordesa, a Benasque, a Aínsa y a Loarre a la vez, pero sí al menos empresas de alquiler de vehículos porque es lo que te permite que al menos la gente pernocte una noche aquí".

En este sentido, afirma que «cuando alguien está montando el viaje y se da cuenta de que al llegar en AVE a Huesca no puede alquilar un coche, decide bajarse en Zaragoza, cogerlo allí y subir al Pirineo sin pasar por la ciudad". Reconoce que quizá no supone un gran volumen de turistas "pero tal y como están las cosas en Huesca no podemos dejar pasar ni uno".