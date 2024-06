Vecinos de Salillas protestan por las expropiaciones para dos balsas de riego

Vecinos del pueblo de Salillas han protestado este miércoles contra la expropiación de sus tierras para la construcción de dos balsas de modernización de regadíos, que beneficiará a otra comunidad. La movilización se ha hecho con motivo de la visita al pueblo de técnicos de las empresas públicas Seiasa y Tragsa para la firma de las actas previas de ocupación del suelo.

Según ha explicado Jesús Viñuales, portavoz de los afectados, los técnicos de esas empresas han acudido a un local municipal para comenzar con el expediente de expropiación. "Nos quieren expropiar 45 hectáreas, casi todas de regadío y declaradas de interés general, que regamos desde hace más de 20 años", ha manifestado.

Viñuales ha reconocido que algunos propietarios han firmado y otros no, "Nadie quería vender, pero algunos se han visto obligados, y además hay que entender las circunstancias de cada persona. Si no aceptas la oferta, te expropian", ha añadido el portavoz, que ha precisado que no se han producido altercados. La concentración ha reunido a unas 35 personas.

El conflicto dura ya muchos meses. Vecinos de Salillas y también de Huerto se han manifestado ya en otras ocasiones, acudiendo a la ciudad de Huesca, para mostrar su rechazo al proyecto de mejora para el aprovechamiento de agua y ahorro de energía de las comunidades de regantes del Sector X y XI del Canal del Flumen, argumentando que las obras en un sitio para regar en otro supone la expropiación de unos terrenos que se declararon de interés general y que se les va a quitar el poco regadío que tienen para mejorar el de otros. Las dos balsas permitirán que esos sectores puedan regar por gravedad, ahorrándose el bombeo y el consiguiente gasto energético.

Por su parte, la junta de gobierno conjunta de las comunidades de regantes de los sectores X y XI del Canal del Flumen, beneficiarios del proyecto, han argumentado en otras ocasiones que la ocupación de las dos balsas es de aproximadamente 27 hectáreas. Asimismo indicaron que se les ofreció a los propietarios más afectados por la ocupación de las albercas y que no quieran vender sus parcelas "hasta el doble de superficie que en estos momentos cultivan, y para aquellos que sí están dispuestos a venderlas, hasta 40.000 euros por hectárea en parcelas amuebladas y hasta 35.000 euros en tierras sin amueblar".