Huesca analiza si las licencias del Jai Alai se pueden equiparar a la normativa actual

El Ayuntamiento de Huesca está analizando los nuevos documentos hallados por la peña Alegría Laurentina en el Archivo Histórico relativos a las licencias de apertura y actividad del local Jai Alai, utilizado sobre todo para conciertos. La alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna, ha indicado este lunes que dichos permisos, correspondientes a los años 1942, 1970 y 1982, "son antiguos y habrá que equipararlos a la situación real que tenemos".

Según ha dicho, las licencias de los años 40 no se pueden asimilar a las de nuestro siglo, "tanto por el tamaño de la ciudad como por los aforos y las afluencias". En la que corresponde a 1982, el local de la peña está catalogado como discoteca y permite un aforo de hasta 800 personas. La alcaldesa ha explicado que se ha pedido al secretario del Ayuntamiento que haga "un estudio pormenorizado de esas licencias para dar salida y viabilidad a ese local de ocio".

El Ayuntamiento de Huesca ordenó el cierre del Jai Alai en octubre de 2023 por "carecer de licencia de actividad". La peña empezó a tramitar el permiso como local de ocio pero los responsables municipales indicaron que debía ser de hostelería, al ser un espacio donde se sirven bebidas, y de espectáculos. No obstante, en todos los casos, se comunicó a la entidad que era necesaria una segunda salida de emergencia porque "con una única puerta, el aforo no puede sobrepasar las 100 personas" .

A principios de año, la peña presentó una licencia de 1942, que el Ayuntamiento rechazó argumentado que era de obra y no de actividad. La Alegría Laurentina confía en el informe del secretario municipal considere válidos y vigentes los últimos documentos localizados. De hecho, se ha organizado un concierto en el Jai Alai para este sábado.

Orduna ha manifestado que "nadie quiere cerrar el Jai Alai, lo que queremos es poner orden". "Es lo que estamos haciendo durante este primer año de gobierno, poner orden a problemas recurrentes de la ciudad", ha dicho refiriéndose al estadio de fútbol de la SD Huesca, El Alcoraz, que hasta el pasado viernes carecía de licencia ambiental de actividad.

La alcaldesa ha afirmado que es "por responsabilidad" por lo que hace un año se podían celebrar conciertos en el salón de la Laurentina y ahora no: "Un alcalde no puede permitir que en espacio lúdico con tanta capacidad (ahí caben 800 personas) se desarrollen conciertos o actividades multitudinarias si las licencias no están en vigor y no tenemos garantizadas las medidas de seguridad".

Orduna ha insistido en que "se trata de poner orden, en regularizar la situación para que cuando haya un problema, como ha pasado con el incendio del domingo en el polígono industrial, las licencias y los seguros estén al día; en el Jai Alai y en cualquier negocio de la ciudad".