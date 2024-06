Familias del colegio de Nueno piden más aulas y maestros ante el aumento de alumnos

La Asociación de Madres y Padres (Amypa) del colegio de Nueno, perteneciente al CRA Montearagón, ha convocado una manifestación el próximo 20 de junio para urgir al departamento de Educación una ampliación de espacios y una mayor dotación de maestros ante el aumento de matrículas de esta escuela rural. Y es que de los cuatro alumnos con los que abrió en 2015, va a pasar a 43 el próximo curso con previsión, además, de seguir creciendo.

Como explica la presidenta de la amypa, Laura Pueyo, actualmente disponen de un aula prefabricada -cuyo contrato se prorrogó en agosto del año pasado para dos cursos más- y un aula cedida por la guardería. La falta de espacios les ha obligado también a ocupar el polideportivo municipal como comedor. Y, además, los propios maestros -una de infantil y dos de primaria- tienen que ceder su despacho para desdobles. "Todo ello perjudica la educación de nuestros hijos e hijas", denuncia.

Ante el incremento de alumnado, ya solicitaron en el 2022/2023 una segunda aula prefabricada para este curso pero no llegó. "Al no haberla, tampoco nos pudieron conceder un maestro a jornada completa porque no había espacio y ha estado solo a media jornada", asegura. Y de cara al siguiente la situación se va a agravar ya que hay ocho nuevas matrículas en 1º de Infantil y aunque se marchan seis alumnos por finalizar el ciclo, el número total se incrementa de 41 a 43.

Desde el departamento de Educación aseguraron este viernes que la previsión del servicio provincial es dotar al colegio de una segunda aula prefabricada para el próximo curso. Sin embargo, las familias continúan adelante con las movilizaciones porque no disponen de ningún compromiso por escrito. "No tenemos garantías de que se va a hacer la obra en verano para que esté lista en septiembre", replican.

Despacho de profesores del colegio de Nueno que se utiliza para desdobles. Amypa Nueno

Laura Pueyo considera que esta segunda aula permitiría dividir a los alumnos por ciclos, en lugar de tener que repartirse solo en dos grupos (1º, 2º y 3º en un aula y 4º, 5º y 6º en otra) por falta de espacio y de docentes como ocurre ahora.

Además, subraya que los ocho nuevos niños y niñas que entrarán el próximo curso son de 3 años, lo que, a juicio de las familias, requeriría la contratación de un maestro más por lo menos dadas las mayores necesidades que tiene este colectivo por motivos de edad. "Hasta ahora la maestra de Infantil podía atender al grupo, pero tendrá 20 niños de tres niveles diferentes en un aula no demasiado grande, ocho de los cuales requerirán todavía más atención y adaptación", advierte.

"Esta amypa nos hemos caracterizado por la paciencia y el entendimiento con reuniones y diálogo, pero el tiempo de espera ya es excesivo y no se puede demorar la incertidumbre al inicio de un nuevo curso que a día de hoy tiene una perspectiva bastante negativa", critican.