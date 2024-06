Raúl Bernal y la Ronda de Boltaña animan Bolea en la antesala de la Feria de la Cereza

Marca la tradición, desde hace 23 años que el segundo domingo de junio se celebra en Bolea la Feria de la Cereza. Este año, sin embargo, la fecha coincide con las elecciones al Parlamento Europeo y los productores del delicado fruto decidieron que era mejor emplazar la fiesta para otro día, para que la gente no estuviera nerviosa por la hora y disfrutara de la jornada sin pensar en la cita con las urnas.

Por ello, la Feria tendrá lugar el 16 de junio, pero este domingo día 9 las calles de la localidad, una de la siete poblaciones que conforman en municipio de La Sotonera, en la comarca Hoya de Huesca, se van a vestir igualmente de rojo cereza. En 2023, después de tres años sin fiesta (por la pandemia y por una helada que de la noche a la mañana arrasó todos los cultivos), el Ayuntamiento y los productores decidieron organizar un mercado local en el que además de cerezas se vendieran otros productos de la zona como aceite, almendras, legumbres...

El año pasado se celebró el tercer domingo de junio, pero este se adelanta una semana a la gran Feria porque, si se hacía después, ya era muy tarde para las cerezas. El mercado local (11.00) se empezó a realizar para atender la demanda de cerezas, los productores salen a la calle a vender lo que se va recolectando", explica la alcaldesa, Isabel Bailo.

Repostería y música

Para completar la jornada se ha instaurado también una clase magistral de cocina dedicada dedicada a este producto. En la de este domingo (12.00) participan el reconocido maestro chocolatero de Huesca y dueño de La Paca, Raúl Bernal, y las reposteras Silvia Fernández, de La Barquera y Cristina Marco. Como en una fiesta es también imprescindible la música, la Ronda de Boltaña actuará a las 18.00 en Bolea. "Lo que antes se había hecho después, este año se hace antes", ha señalado la alcaldesa.

Después de esta antesala, el 16 de junio se celebrará la XXIIIª Feria de la Cereza. Isabel Bailo asegura que "hay bastante y muy buena". No obstante, la producción es limitada porque "los productores no son muchos y, desgraciadamente no hay relevo generacional". En 2023, en un solo día se vendieron entre 8.000 y 9.000 kilos.

En esta ocasión, el certamen volverá contar con una servicio de consigna para guardar las cerezas adquiridas. "Después de comprar la gente se iba porque no sabía que hacer con las cajas (el coche no es una opción por el calor) y en la planta baja del Ayuntamiento se habilitará un espacio para dejarlas y visitar la feria, la población y la Colegiata con tranquilidad", explica la alcaldesa de La Sotonera.

La cereza de Bolea se cultiva en secano, lo que junto a la altitud y el micro clima de la zona hacen que el fruto alcance un gran brillo, firmeza y sabor que la caracteriza. Se cultivan mas de 20 variedades entre los destinados al consumo en fresco (burlat, bing, kapins, ambrunes, sweet heart.....) y otras destinadas para la industrias (rainier, napoleon, blanca de provenza....). Su recolección se va escalando.