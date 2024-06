Ramón Estalella: "Los extranjeros vienen a España porque aquí se divierten más"

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca ha celebrado este miércoles el Foro de Gestión y Sostenibilidad Turística 'Huesca la Magia del Turismo'. Durante la jornada se han abordado cuestiones referentes a la gestión profesional o la sostenibilidad de las empresas y del destino en la triple vertiente medioambiental, social y económica. Entre los participantes se ha cotado con expertos nacionales e incluso internacionales, como Ramón Estalella, secretario general de CEHAT-Confederación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos y representante de los mismos en Europa, que a intervenido con la ponencia magistral 'La gestión del turismo y su beneficio al desarrollo social de España. Una historia de éxito'.

Sigue creciendo el número de turistas en España. ¿Por qué eligen nuestro país?

Está de moda. Turísticamente hablando, España lo hace muy bien. Se trata de una gestión de éxito, entre otras cosas porque crece la colectividad aérea y se amplían las temporadas y los lugares. Está claro que no todos caben en el mismo sitio en la misma época. En algunos lugares se han pasado de cupo, pero todavía quedan muchos otros donde ir y en muchos meses. El gran drama de España era la estacionalidad, pero se está rompiendo y se está creciendo.

¿Cuándo deja el turismo de ser sostenible?

Cuando no se cumple uno de los tres pilares de la sostenibilidad, que son igual de importantes. Si el turismo no es económicamente sostenible, si las empresas pierden dinero, si no se crea empleo, deja de funcionar. Si genera estrés hídrico y no hay agua, si provoca polución, se carga los bosques o las playas no puede seguir porque la gente no quiere un sitio saturado. Y el turismo no es sostenible si los residentes de una zona lo ven como un enemigo que les está creando tantos problemas que no les permiten vivir. Son tres cosas, lo social, lo económico y lo medioambiental. Si una de las tres no funciona, la banqueta de tres patas se cae.

Parece que ha empezado a caerse en algunos lugares, como Canarias. ¿Qué se puede hacer para mantener la sostenibilidad?

Lo primero es poner las cifras en realidad y entender las causas para dar con las soluciones. En Canarias hay el mismo número de hoteles que en 2017. Entonces, el 10% de la oferta eran pisos de uso turístico y hoy es el 60%. El aumento de este tipo de vivienda ha multiplicado por dos el número de visitantes. Hay un problema legal y tenemos que cambiar la ley. Para hacer un hotel se necesita cumplir 400 normas y cinco años de papeleos pero puedes hacer un hotel deslavazado alquilando pisos sin ningún problema. Y no puede ser que desde 2006 no se haya hecho una sola vivienda en Tenerife. Pero cada lugar tiene unos problemas y los tiene que solucionar a su manera.

¿Qué papel juegan aquí las administraciones?

Fundamental. La administración no puede estar inactiva. Llevamos 10 años diciendo que con las viviendas de uso turístico iba a haber un gran problema si no se ponía un orden, y no se ha hecho ninguna reglamentación, se ha mirado hacia otro lado. Me gusta lo que se hace en Baleares, con una fundación creada por administraciones públicas, sector privado, sindicatos, universidad y ciudadanos... donde todos los puntos de vista se unen, y cuando todos se ponen de acuerdo se toman medidas muy buenas.

¿Sabe que en Huesca tenemos el problema contrario?

La alcaldesa nos ha dicho que es la segunda ciudad menos visitada de España y hay que hacer lo que sea para que la gente venga; restaurantes, fiestas, conciertos, pero luego hay que gestionar ese éxito. Hay que contar con los residentes porque si el turismo les molesta, desaparecerá.

¿La tasa turística, como acaba de hacer Venecia, no es una solución?

No ganas nada. Recaudas 60 millones de euros, ¿y qué? No es un problema de dinero sino de limitar el número de personas, mejorar la experiencia turística. Al parque de Timanfaya, en Lanzarote, antes todo el mundo iba con su coche y se movía por ahí. Un día tomaron la decisión de prohibir la entrada con vehículo particular. Todo el que quiera ir , por muy poco dinero, tiene un autobús que da una vuelta por el parque, que cuenta todo lo que se ve... Tiene que haber un número y todos tenemos que entenderlo. Hay sitios donde ese número todavía está por rellenar, como Huesca capital, pero en un valle del Pirineo, en julio o agosto, hay que limitar el acceso, porque no caben más.

¿Poner puertas al campo?

No. Hay que poner aforos y crear experiencias que sean buenas buenas para el que viene y el que está ahí. Si hay un exceso, no le gusta al visitante porque nadie disfruta de un turismo de masas.

Como ve Aragón y, en particular, el Pirineo y Huesca.

Lo veo muy bien. La marca Pirineos es muy potente, con unos valles estupendos. Veo una gran oportunidad en el desarrollo del producto turístico fuera de la nieve y en la capital oscense veo un potencial que no está cubierto. En Aragón, en general, creo que hay cosas que desarrollar. Hay que transformar un recurso turístico, que por ejemplo es una playa, en un producto, que sería Marbella, para entendernos. En Aragón hay que crear el producto. Por ejemplo, la Laguna de Gallocanta, que como reserva de aves es de lo más impresionantes del mundo, pero alrededor no hay ninguna infraestructura creada. No hay hoteles, ni guías, ni visitas organizadas, ni simposios científicos… Zaragoza ciudad está funcionando como turismo de negocios, y ahora más con todo el 'hub' de distribución y logística. Pero quedan muchas cosas por hacer en Aragón y la oportunidad de hacerlas con cabeza, dejando hacer a la iniciativa privada porque en España, el turismo no lo ha inventado la administración

¿Qué busca, qué pide el turista que viene a España?

No se puede generalizar. El turista de sol y playa de la Costa del Sol pensamos que es el de los ingleses que vienen a tomar cervezas y ver partidos de fútbol... pero es el primer visitante de la Alhambra de Granada. Es un turista cultural que duerme en Torremolinos. Todos somos multiclientes. El turista extranjero viene a España a tener una buena relación calidad precio, a un sitio seguro y, la gran diferencia, es que nos eligen porque aquí se divierten más. Tenemos competidores muy buenos como Sudamérica, Turquía, Marruecos.. con recursos y productos turísticos extraordinarios, y nos eligen a nosotros antes. En España la gente se divierte.

Se ha tocado techo ya en cuanto al número de turistas? Y qué hay de los beneficios económicos?

Va a ser difícil mantener estos ritmos de crecimiento últimos. Estamos sobrepasando récord de personas, de ingresos… y no puede seguir siempre ascendiendo. Es cíclico. Habrá caída. Deberíamos hacer una media de 10 años, ver cómo evolucionamos y cuando superemos esa media estaremos bien y cuando estemos por debajo, mal. Y lo importante ya no es contar cabezas sino el impacto positivo que tiene en nuestra sociedad y nuestro entorno la gestión turística. Este sector es el mayor repartidor de renta. Cada euro que viene acaba repartido en miles de manos. Se vio cuando la pandemia. Dejó de haber turismo y muchos sectores dejaron de trabajar porque no había a quién venderle.

¿Tiene la pandemia algo que ver con este incremento de viajes, de ir y venir, de salir...?

Creo que han cambiado mucho nuestras prioridades. También están cambiando las personas La gente cada vez quiere tener menos pero poseer más, disfrutar más. Hemos pasado de una mentalidad en España muy de la hucha, el ahorro para el futuro a un no sé que pasará el día de mañana, pero que me quiten ‘lo bailao’. Veo poca gente joven intentando acceder a una hipoteca, empeñándose 30 o 40 años de su vida para tener una casa. Esa mentalidad, que era la de mi generación y la de mis padres, no la veo en la de mis hijos. Eso lo notamos en el turismo. ¿Hasta cuándo durará? No lo sé, pero es una realidad.