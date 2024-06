La Junta Electoral desestima una denuncia del PSOE por el anuncio del segundo instituto de Monzón

La Junta Electoral ha desestimado una denuncia presentada por la secretaria de organización del PSOE del Alto Aragón, Elisa Sancho, contra el alcalde de Monzón, Isaac Claver, del PP, en la que los socialistas consideraban que la información y trabajos que difundió sobre la planificación de un segundo instituto público de la ciudad montisonense tenían "connotaciones electoralistas".

La denuncia se refiere en concreto a la visita institucional girada el pasado 27 de mayo, cuatro días después del inicio de la campaña de las elecciones europeas, a los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en el barrio de La Carrasca al Gobierno de Aragón para la construcción de este demandado equipamiento.

En ella participó la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, el alcalde, Isaac Claver, y los portavoces municipales. Y se presentaron las características de este nuevo centro, que dispondrá al menos de 3 vías para la ESO (12 unidades), 2 para Bachillerato (4 unidades), gimnasio y los espacios necesarios para impartir 3 ciclos de FP. Además, se anunció que el anteproyecto se iba a licitar en pocas semanas.

Según los populares, la Junta Electoral ha desestimado la denuncia del PSOE porque se trata de "gestión municipal". Tras conocer la decisión judicial, los populares han lamentado la “permanente critica y destrucción en la que vive el PSOE de la provincia de Huesca”, al que atribuye también que “tiene constantemente en marcha la máquina del fango en lugar de trabajar como hacemos los demás”.

El propio alcalde considera que “los socialistas siguen una estrategia de destrucción que no aporta nada. Ellos no trabajaron ni trabajan por el instituto y encima pretenden desgastar a los que sí lo hacemos. No miran por Monzón sino por su partido e intereses”.

Isaac Claver asegura que "vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad y provincia con más ganas e ilusión que nunca. Está claro que tenemos formas diferentes de actuar y ver la política y estoy seguro nuestros vecinos de que también lo ven. Monzón y nuestra provincia se construyen trabajando y no denunciando”.