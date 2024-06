Los presidentes de las diputaciones de Huesca y Lérida, del PP y ERC, ponen fecha a su encuentro

Los presidentes de las diputaciones de Huesca y Lérida, Isaac Claver, del Partido Popular, y Joan Talarn, de Esquerra Republicana de Cataluña, mantendrán un encuentro el próximo 28 de junio. El dirigente catalán se quejó de que su homólogo no respondía a sus peticiones de una reunión urgente, pero finalmente se ha puesto fecha a la cita, que tendrá lugar en la ciudad de Huesca.

Ambas instituciones han mantenido tradicionalmente relaciones muy estrechas por la vecindad de sus territorios. Entre los temas comunes pendientes está el plan de regulación del congosto de Montrebei. Las diputaciones de Huesca y Lérida y los ayuntamientos acometieron un proyecto para atajar la masificación en esta zona turística limítrofe. Incluso pusieron cifras a la capacidad máxima de afluencia diaria de visitantes (2.000 personas) y acordaron limitar los usos de navegación y el número de plazas en los aparcamientos, con un tope para vehículos y embarcaciones.

La reunión fue solicitada por Talarn, que en el último pleno de su institución, cuando un diputado preguntó por qué no se había avanzado en el plan de Montrebei, contestó: "Tenemos un problema, la Diputación de Huesca no contesta", en referencia a las diversas llamadas realizadas para contactar con su homólogo. "Hemos pedido una reunión urgente y no hemos recibido respuesta, no sabemos por qué, si porque se acaba de incorporar y no ha tenido tiempo...", añadió, aludiendo a Claver, para concluir: "Insistiremos porque hay muchos temas sobre la mesa".

Según la Diputación de Huesca, el retraso solo obedece a motivos de agenda de Isaac Claver. Las mismas fuentes apuntaron a que las elecciones catalanas han estado de por medio y aclararon que, pese a que no ha habido aún cita de los presidentes, las reuniones bilaterales han continuado, como una reciente en Sort (Lérida) a la que asistió un diputado oscense para hablar de un plan piloto para compensar a ganaderos del Pirineo por el valor ambiental del pastoreo. La Diputación de Huesca lidera, en colaboración con la de Lérida, un proyecto dotado con casi 2 millones de euros para impulsar la ganadería extensiva en las dos provincias, que se prolongará hasta el 2025.

Ambas partes han mostrado su interés en mantener las estrechas relaciones entre instituciones de territorios vecinos, pese a las diferencias ideológicas.