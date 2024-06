Reparto de Bonos Impulsa Huesca: "Mi hija lo intentó con el móvil, pero así me viene mejor"

El calor que se ha registrado en Huesca a primera hora de la tarde no ha sido obstáculo para los oscenses que este martes tenían previsto acercase hasta la plaza López Allué para obtener uno o varios de los Bonos Impulsa que el Ayuntamiento ha repartido en mano, después de tres lanzamientos 'on line' desde el 14 de mayo. Los porches de este espacio han proporcionado sombra a quienes han dispensado los vales y a aquellos que han esperado para cogerlos.

El reparto de los bonos, por valor de 5.000 euros, ha comenzado a las 17.00. Ana Pisa aguardaba desde las 16.00 y ha sido la primera en recibir su vale. Después tenía previsto volver a la fila y esperar de nuevo su turno. "Cogeré los que me den", ha afirmado. Según ha dicho, le viene mejor este método, en mano, que a través del ordenador o el teléfono móvil. "Mi hija lo ha intentado, pero es muy complicado", ha asegurado. Además, ha aprovechado para felicitar al equipo de gobierno por su gestión y ha comentado que gastará los descuentos en zapatería o peluquería.

La concejala de Comercio, Núria Mur, ha señalado que los tres martes que han salido 'on line' los bonos se han agotado en minutos, "a pesar de que hemos jugado con los horarios para que la gente tuviera más oportunidades". La edil ha señalado que, atendiendo a la demanda de los oscenses, la jornada presencial se ha desarrollado por la tarde, "y es una opción para quienes no han podido cogerlos por vía telemática".

Pilar Latorre ha llegado a la plaza a las 16.10. Ha explicado que ha sido el chico de la tienda, "que es muy amable", el que le ha recordado a la hora de pagar que podía coger los bonos de descuento. "Me ha guardado el tique de compra y me ha dicho que pidiera un vale de 15 euros y otro de 10, me pasó igual en el mismo comercio, que es Muévete", ha precisado. "Yo no tengo paciencia para coger los bonos 'on line' y prefiero hacerlo así", ha comentado.

Las mesas y los ordenadores se han colocado a la sombra. Heraldo.es

Ana de la Serna entretiene la espera hablando con unas amigas. Señala que en la primera tanda de bonos, en 2020, cogió uno a través del móvil, "porque me lo comentó la chica de la tienda". "La semana pasada lo intenté vía 'on line' y nada", ha señalado. "Vamos a coger los que podamos", ha apuntado. En su caso, tiene pensado destinar el gasto a reformas en el hogar.

"La gente está muy contenta, ya se ve en la cola porque hay muchas personas que no tienen ordenador o tienen problemas con el móvil para acceder a la página de los Bonos Impulsa", ha comentado la presidenta de la Asociación de comerciantes de Huesca, Susana Lacostena.

Pilar Sanz, que aguarda a que la fila avance, es la primera vez que va a coger un bono de descuento. Solo tiene tiempo hasta las 17.15, que debe estar en otro sitio, y piensa comprar una colonia. "Todo lo que sea para mover el comercio de la ciudad me parece maravilloso", ha manifestado. Como ejemplo, muestra el bolso que lleva: "Lo vi en Zaragoza y me gustó pero estaba también en Huesca y me lo compré aquí".

Los bonos suponen descuentos de 2, 5, 10 y 15 euros para compras desde 10, 25, 50 y 75 euros. "Cuando se lanzan se percibe en los comercios, pero este año se nota que es menos dinero", ha dicho Lacostena. Se han puesto en circulación 50.000 euros, 5.000 por jornada. La de este martes ha sido la última de esta primera fase. La campaña se reanudará el 3 de septiembre, hasta el 24 del mismo mes. Finalizará el 1 de octubre, día que servirá para regularizar el importe no ejecutado hasta ese momento.

Los Bonos Impulsa Huesca se pusieron en marcha por vez primera en agosto de 2020 con el fin de reactivar el consumo y la actividad empresarial de la ciudad. La respuesta superó todas las expectativas y se replicó en toda la provincia y en diferentes localidades de Aragón.