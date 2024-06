El PP asegura que las becas para guarderías privadas en Huesca "suben según lo previsto"

El Ayuntamiento de Huesca ha asegurado mantiene el incremento de la partida para ayudas a escuelas infantiles y guarderías privadas del municipio, que ha aumentado de 130.000 euros a 172.000 en el curso 2024-2025. El gobierno local ha desmentido "rotundamente" las afirmaciones de Vox según las cuales "se ha producido una reducción de estas subvenciones.

El PP recuerda al grupo municipal de Vox, otrora llamado a ser su aliado en la corporación os cense, que las convocatorias de ayudas "son para cursos escolares y no para años naturales". "Por lo tanto, el cómputo total se aplica a cursos, y se distribuye en dos anualidades atendiendo al gasto que se produce en cada una de ellas", precisa.

El equipo de gobierno detalla que en el año 2023, por Decreto 2292/2023 de 1 de junio, se aprobó la convocatoria para la concesión de 'Ayudas a alumnos del primer ciclo de educación infantil de los centros privados de Huesca, Curso 2023/2024' con la siguiente distribución temporal: año 2023, 65.690 euros; año 2024, 64.310 euros. Esto supone 130.000 euros. "Ese importe no se puede modificar durante la vigencia de la convocatoria, si no está previsto en esta no lo permite la Ley General de Subvenciones", especifican.

Asimismo, explican que la convocatoria para el curso 2024/2025 ha sido aprobada por Decreto 2470/2024, con 47.200 euros para 2024 y 124.800 euros para 2025. "Lo que hace un total de 172.000 euros, según el compromiso adquirido por el gobierno municipal", indican.

Desde el gobierno local han apuntado que "aunque el total se ha incrementado, no lo ha hecho la anualidad inicial correspondiente a 2024 por una cuestión de demanda de las ayudas". "Se trata de una cuestión técnica: se han distribuido mejor los importes de acuerdo con la ejecución real del gasto, atendiendo a cuando se va a reconocer el mismo. Pero el gasto total para todo el curso responde a la cantidad acordada", han subrayado.