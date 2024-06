El PSOE pide el cese de la jefa de gabinete de Lorena Orduna por "insultos" a su portavoz

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado este lunes que Antonia Alcalá, la jefa de gabinete de la alcaldes, llamó "mentirosa" a la portavoz del PSOE, Silvia Salazar, y le increpó diciendo "lávate los oídos" una vez finalizada la sesión plenaria del jueves 30 de mayo.

La concejala, acompañada por prácticamente todos sus compañeros, ha subrayado que "es un trato vejatorio que no se puede permitir" y ha afirmado que "la crispación en la corporación oscense llegó con Lorena Orduna". Asimismo, ha pedido una disculpa pública de la directora de gabinete y el cese en sus funciones.

Silvia Salazar ha señalado que esa crispación política "que ha traído el PP al Ayuntamiento de Huesca desde el inicio del mandato ha derivado en un comportamiento totalmente inapropiado por parte de la directora de gabinete de Lorena Orduna". Salazar ha exigido "una disculpa pública de Antonia Alcalá y su cese inmediato". "Entendemos que la alcaldesa de Huesca no puede rodearse de personas que no muestren el respeto que el Ayuntamiento de nuestra ciudad merece", ha apostillado.

La portavoz socialista ha explicado que finalizada la sesión plenaria de la semana pasada, "la directora de gabinete de la alcaldesa se acercó hasta la bancada socialista, y en una falta de respeto totalmente incomprensible e inapropiada, me llamó mentirosa y me pidió que me lavara los oídos". Es, a su juicio, "un trato vejatorio que no debería tener cabida, ni en este ayuntamiento ni en la calle".

Salazar considera que este comportamiento "deriva de las tensiones que vive cada día el PP para poder sacar adelante los asuntos de ciudad. Necesita el apoyo de Vox, que cada día se lo pone más difícil, o del concejal no adscrito".

La concejala ha recordado el resultado de la votación para la partida más amplia de remanentes: "Se aprobó con el voto de calidad de la alcaldesa (12 sies, 12 noes y 1 abstención) porque empieza a ser habitual en asuntos importantes para la ciudad que Lorena Orduna, en vez de negociar con todas las fuerzas políticas para alcanzar un amplio consenso, use su voto para decantar la balanza".

La portavoz del PSOE considera que "el Partido Popular de Huesca está embarrando la política municipal al igual que hacen con la nacional". "El insulto y las faltas de respeto se han generalizado en el Ayuntamiento y lo ocurrido en el último pleno es algo que no se puede ni permitir ni volver a repetir", ha añadido.

La edil socialista ha manifestado que "la sociedad no va por buen camino si el insulto y las acusaciones son la única herramienta de defensa cuando alguien escucha algo que no le gusta". Por ello, Salazar ha pedido "como en otras ocasiones anteriores, sosiego y calma". "Podemos no estar de acuerdo en asuntos del día a día municipal, pero al PSOE nunca nos encontrarán en el insulto y el desprecio; estaremos siempre en el diálogo y debate moderado", ha apostillado.