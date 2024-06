Los agricultores bloquean los pasos fronterizos: "El sector primario está herido de muerte, pero nos resistimos a recibir la puntilla"

Cientos de agricultores y ganaderos procedentes de diferentes puntos del país han cortado el tráfico en los pasos fronterizos de Somport (N-330) y Portalet (A-136) desde las 10.00 de este lunes y durante las próximas 24 horas. En el primer caso el cierre de la vía es total para los vehículos pesados y cada hora dan paso a los turismos, mientras que en Portalet la apertura es cada 20 minutos. Paralelamente, los cortes también se producen en el lado francés. Los participantes han llegado en autobuses, vehículos particulares y algunos con tractores, pero todos con el mismo objetivo: reivindicar sus derechos, ya que tras las protestas de febrero “poco o nada ha cambiado”.

El primer corte en Somport ha durado una hora y diez minutos, lo que ha provocado importantes retenciones de tráfico. Los manifestantes han saltado al asfalto con banderas y pancartas, mientras que los tractores se han quedado aparcados en un terreno contiguo, a donde posteriormente han ido llegando camiones tras no poder continuar su ruta.

Tras negociar con la Guardia Civil, los manifestantes han permitido el paso de turismos y caravanas, pero no de camiones. Y así lo seguirán haciendo cada hora. Se han concentrado unas 200 personas en Canfranc y un centenar en Portalet, aunque esperan la llegada de más agricultores y ganaderos a lo largo de la jornada. Antes de que finalizara el primer corte, han leído un manifiesto en el que expresan que son “gente humilde” del mundo rural, con la necesidad de “ofrecer a los ciudadanos productos de calidad y dejar a nuestros hijos el legado que recogimos de nuestros padres”. Han asegurado que no tienen más armas que su sudor, esfuerzo, sacrificio, paciencia y “pasión por lo que hacemos”.

Igualmente han recordado que el sector primario sigue en precario y que necesitan un cambio estructural profundo planteado “desde el análisis y el diálogo”. Porque el sector primario “está herido de muerte, pero nos resistimos a recibir la puntilla”. Se han comprometido a seguir luchando por condiciones dignas, por trabajo, por sus animales, sus cultivos, su entorno, su origen y tradiciones, los pueblos “y nuestra tierra”.

La de hoy quieren que sea una jornada histórica, y hasta la frontera del puerto de Somport se han desplazado agricultores del Jiloca, la Comarca de Belchite, el Bajo Martín, las Cinco Villas, la Ribera Alta del Ebro, Daroca, el Campo de Borja, Tarazona o las Cuencas Mineras. También de zonas fuera de Aragón, como Burgos o Soria. En Portalet hay congregados agricultores del Bajo Cinca, el Bajo Aragón, Calatayud, Castellón y Albacete, y se registran cortes intermitentes.

La idea era “reunir al mayor número de asociaciones creadas a partir de las protestas de febrero en defensa del sector primario y hemos conseguido unirlas, así como mantener contactos con el sur de Francia para llevar a cabo una acción conjunta”, explica Francisco Latorre, portavoz de la Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (Aega) de Teruel. Y todo esto llego porque no han obtenido los resultados que esperaban tras las movilizaciones del pasado mes de febrero, a lo que se suman las elecciones europeas. “Queremos que políticos y ciudadanos sean conscientes de la problemática que seguimos teniendo, que tengan consideración con nuestras reivindicaciones y que no se apliquen leyes tan estrictas”, añade. Y ha dejado claro que si ellos caen “los productos son más caros y habrá más despoblación en el medio rural, porque si no tenemos una actividad que desarrollar terminaremos yéndonos a la ciudad”.

Más de 300 kilómetros ha recorrido Leoncio Martínez en autobús desde Soria. No le parece un viaje largo, ya que esto es “por necesidad”, ante los “grandes impedimentos por la burocracia, las complicaciones y los costes” a los que se enfrentan en su día a día. Porque desde febrero “no ha cambiado la situación lo suficiente, siguen dando largas”.

Javier Aznárez, de Sádaba, también está presente en las movilizaciones “ante la ineficacia de las administraciones a la respuesta a todas nuestras reivindicaciones”. Ha querido dejar claro que detrás de estos movimientos “no hay ningún partido político”, porque “somos agricultores independientes que lo único que hacemos es reivindicar nuestros derechos que no son recogidos por las administraciones”. El sector agrícola y ganadero “esta siempre en crisis, pero en estos momentos con las directivas europeas, nos impiden cultivar nuestras explotaciones y nos impiden tener ganaderías por las dificultades que nos ponen”.