Las 188 propuestas para regular las visitas a Ordesa y evitar atascos y masificación

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido volvió a cerrar este sábado durante tres horas la entrada a la Pradera desde Torla al saturarse el parquin por la masiva afluencia de visitantes, algo que cada vez ocurre con más frecuencia. Desde finales de abril es el sexto corte y se prevé que se repita en los próximos fines de semana, hasta que funcione en verano el servicio de autobús.

Para dar respuesta a este y otros problemas de estacionamientos, atascos y masificación, derivados de la concentración cada año de 600.000 visitantes, el Parque Nacional trabaja en un Plan de Movilidad Sostenible, a través de un proceso participativo. Arrancó en febrero, con jornadas informativas y talleres en Bielsa, Torla, Escalona y Vió, y también ‘on line’.

Esta semana ha concluido una segunda ronda de consultas, ya en la fase de deliberación, que ha puesto sobre la mesa las principales inquietudes de vecinos, alcaldes, empresarios turísticos, ganaderos o ecologistas, así como las posibles soluciones. El 20 de noviembre se presentará el informe técnico final y el resto dependerá de la voluntad política de desarrollar las propuestas y de la financiación. "No debería quedar en un cajón", dice la directora del parque, Elena Villagrasa, satisfecha con la alta participación.

El plan ha recibido 188 propuestas agrupadas en 28 temas relacionados con estacionamientos y control de aforo, gestión de la información sobre accesos y aparcamientos, satisfacción del visitante y la población local o alternativas al vehículo privado. Uno de los que más preocupa son las malas carreteras, en ocasiones, pistas forestales asfaltadas, que complican el acceso. También la necesidad de regular las autocaravanas, que evitan ir a los cámpines, no cuentan con áreas específicas y pernoctan en sitios no autorizados.

La lista de carencias sigue con el déficit de estacionamientos regulados; o la escasa información para conocer el estado de carreteras, aparcamientos o cierres de accesos. Saberlo con antelación mediante paneles de carretera desde Sabiñánigo, Fiscal o Aínsa ayudaría al visitante a planificar su ruta.

"Es de sentido común que no siempre caben todos los que llegan y cuando llegan más de los que caben, hay que regular"

Otro de los temas recurrentes es el transporte público. El valle de Bielsa planteó crear un servicio lanzadera a Pineta en verano, como en Torla. Por contra el de Vió no quiere ni oír hablar de autobuses. Y se apunta a la necesidad de aumentar el calendario del servicio en Torla, como mínimo de Semana Santa a noviembre, y la conveniencia de usar vehículos eléctricos.

La ronda de consultas ha servido asimismo para debatir si las reservas y la venta ‘on line’ ayudarían a planificar la visita. Actualmente no existe la posibilidad de adquirir por internet un billete de autobús o una plaza de parquin en ningún lugar de Ordesa. La opinión mayoritaria es favorable pero arbitrando fórmulas intermedias para guardar parte de la venta en taquilla y dar preferencia a los clientes de la hostelería de la zona. También se ha hablado de la posibilidad de cobrar por aparcar (es gratis en todos los sitios) y usar ese dinero en mejorar los servicios.

Cada sector tiene unos problemas específicos. En Torla y el sector Ordesa preocupan sobre todo los colapsos en el acceso a la Pradera, que acaban derivando en la saturación del valle de Bujaruelo y en atascos en el centro de visitantes y el casco urbano. Mientras que Bielsa debatió sobre la irregular distribución de los turistas por toda el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional, concentrados en algunas áreas con los consiguientes colapsos.

Accesos que son una ratonera

En el sector de Escuaín, el menos visitado, preocupa la falta de baños públicos y fuentes y la insuficiencia de aparcamientos. Pero sobre todo el mal estado de las carreteras, algunas de las cuales se consideran una "ratonera", si hubiera que evacuar por una emergencia, al ser vías estrechas, con mucho tráfico en momentos punta y vehículos mal aparcados.

"No queremos restringir la cantidad de público que llega sino repartirlo en el tiempo y el territorio, en la medida de lo posible. Es de sentido común que no siempre caben todos los que llegan y cuando llegan más de los que caben, hay que regular", dice Elena Villagrasa. Para ella, el plan de movilidad debe verse "como una oportunidad y no como una amenaza". Cada valle es distinto y quizá las medidas de uno no sirvan para el otro, dice, pero sobre todo insiste en que "en ningún caso se implantarán acciones que el territorio no quiera".