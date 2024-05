Huesca aprueba inversiones por 1,2 millones gracias al voto de calidad de la alcaldesa

La dependencia de los acuerdos, y hasta de las abstenciones, que tiene el PP para sacar adelante su acción de gobierno -en minoría- en el Ayuntamiento de Huesca volvió a quedar patente este jueves en el pleno, donde salvó la aprobación de 1,2 millones de remanentes de 2023 para un paquete de inversiones y gastos corrientes imprevistos gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Lorena Orduna.

La votación había dejado antes un empate entre los 12 ediles del PP (a favor) y los 10 del PSOE y los 2 de Vox (en contra), mientras que el concejal no adscrito -ex de Vox- Antonio Laborda se abstuvo.

Con ello se procederá a actualizar el proyecto de reurbanización de la muralla para abrir unas escaleras de acceso; volver a licitar la pasarela del río Isuela; acometer la operación asfalto de varias calles; la construcción de una rotonda entre la ronda de la Industria y la calle Artes Gráficas; sustituir las baldosas del suelo del bar de la Ciudad Deportiva José María Escriche; iluminar tres pasos de cebra; o instalar 60 luminarias nuevas en el Parque Universidad.

El socialista José María Romance argumentó el rechazo de su grupo por el aumento de la partida para fiestas "cuando llevan años diciendo que eran un gasto, no una inversión"; el incremento de 5.000 euros para protocolo "cuando no se ha agotado aún la partida"; por la inversión para una escalera en la muralla "cuando no sabemos si hay acuerdo con el colegio de San Vicente"; o por no aceptar alguna de sus propuestas para gastar los remanentes.

Mientras, José Luis Rubió, de Vox, lanzó duras críticas al portavoz del PP, Ricardo Oliván, porque "su palabra carece de valor no respetando los acuerdos a los que se comprometió en diciembre", dijo. Y le acusó de actuar con "falta de talante, egocentrismo y trilerismo político". Al respecto, el popular se limitó a replicar que "no insulta quien quiere sino quien puede" y que "los comentarios de Vox se califican por sí solos".

El debate ya se había caldeado minutos antes cuando los populares lograron sacar adelante otro crédito de 131.000 euros para arreglar las cubiertas del cementerio tras incluir a última hora una partida de 30.000 euros para una pista polideportiva en el Perpetuo Socorro, cumpliendo así un acuerdo del pleno de enero de 2023 a una propuesta de Laborda cuando estaba en Vox.

Se aprobó con 13 votos a favor (12 del PP y el edil no adscrito) y 12 abstenciones (PSOE y Vox). Los socialistas reprocharon que la pista ya la presupuestaron ellos en 2023 pero los populares no la ejecutaron.

Rubió acusó a Oliván de "preocuparse solo de contentar al concejal tránsfuga, una persona sin ideales que puede acabar traicionándoles", advirtió. Y Laborda le contestó a su excompañero afirmando que "eso que dice que no tengo identidad ni personalidad, con el tiempo lo veremos".

Mociones sobre toros, alquileres, sanidad...

Hubo otro momento tenso en el pleno, aunque no llegó a un tono tan bronco. Fue con la propuesta del PP para instar al Gobierno a restituir el Premio Nacional de Tauromaquia y reprobar al ministro Urtasun por su "ataques injustificados" a la industria del toro. PP, Vox y el edil no adscrito lo calificaron de "censura ideológica" y defendieron el impacto social y económico del sector. Desde el PSOE recalcaron que "respetan y reconocen el valor cultural y estético de la tauromaquia" y recordaron que fueron ellos los que crearon los premios Albahaca.

Los populares también sacaron adelante una propuesta contra la intervención del Estado en los precios de los alquileres con apoyo de Vox y del edil no adscrito.

Además, hubo tres mociones aprobadas por unanimidad. Una de Vox para aumentar un 25% las partidas para entidades sociales y que trabajan con personas con discapacidad en 2024; y dos del PSOE para reurbanizar las calles Aínsa, Lanuza y Gibraltar y para destinar a uso asistencial, como vivienda para mayores, una parcela municipal ubicada en las Harineras.

Por contra, decayó una moción socialista contra la idea del Salud de trasladar las Urgencias de Pirineos al Hospital Provincial. El PP justificó su voto subrayando que el consejero Bancalero ha dejado "en suspenso" la decisión y Vox avisó de que estarán "vigilantes".