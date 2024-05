Protesta contra los macroparques solares: "¿Al final qué vamos a comer, placas o trigo?"

'Renovables sí, pero no así'. Bajo este lema, medio centenar de miembros de la plataforma 'Ribagorza no se vende' se concentraron este lunes frente a la sede del Gobierno de Aragón en Huesca para protestar contra la instalación de 110 hectáreas de macroparques fotovoltaicos proyectados en la zona y que, según ellos, suponen una "amenaza" por su impacto medioambiental, económico y en la salud y por la pérdida de turismo.

El proyecto que ha provocado esta movilización vecinal es una planta fotovoltaica de 49,984MW, promovida por la empresa Avejaruco Solar y que se ubicaría en los municipios de La Puebla de Castro y Secastilla. Pero advierten de que es solo el primero de los cinco macroparques solares que quiere hacer en Ribagorza y Somontano esta misma firma, del Grupo Ignis.

Los representantes de la plataforma, que se está conformando como asociación para tener legitimidad, se reunieron este lunes en Huesca con los responsables de los departamentos provinciales de Fomento, Industria y Desarrollo Rural para conocer en qué punto se encuentra la tramitación del proyecto fotovoltaico.

Elena Espurz, portavoz, explicó que salieron "bastante más tranquilos" de la reunión tras asegurarles que las modificaciones de los PGOU que están planteando los dos ayuntamientos se llevarán previsiblemente al Consejo Provincial de Urbanismo convocado para junio "y podrían tener cabida, aunque luego ya depende de que lo aprueben o no". En ese caso, la moratoria que tienen en vigor ambos consistorios para impedir la tramitación de la licencias se ampliaría automáticamente.

También insistió en que la plataforma no pide que se prohíban este tipo de proyectos, sino que se regulen. "Nosotros no decimos que no a la renovables y, de hecho, en La Puebla de Castro y en Secastilla ya tenemos pequeños huertos solares de ámbito privado y sabemos que el futuro va hacia eso, hacia una energía limpia. Lo que queremos es regularlo y que no puedas ocupar una extensión de 110 hectáreas, además, en un terreno de cultivo que a día de hoy está dando trabajo tanto a familias como a sus empleados y a los sectores asociados ya que necesitan talleres para arreglar los tractores, electricistas para el suministro a las granjas...", subrayan. Y es que recalcan que este tipo de proyectos generan un empleo puntual en el momento de la construcción y del desmantelamiento "pero eso es una vez cada 25 años".

Calculan que este macroparque solar ocuparía el 10% de los terrenos cultivados de ambos municipios. "¿Al final qué vamos a comer, placas o trigo? Puede que sea llevarlo al extremo, pero ya que tenemos un entorno natural privilegiado, hay que tener un poco cabeza a la hora de cómo instalar un proyecto de estas características", destacan. Frente a ello, los nuevos PGOU de La Puebla de Castro y Secastilla los limitan para que ocupen muchas menos hectáreas y estén separadas entre sí.

Concentración de la plataforma 'Ribagorza no se vende', frente a la sede del Gobierno de Aragón en Huesca. Verónica Lacasa

Los promotores han ofrecido la compra o el alquiler de las parcelas. En este sentido, desde la plataforma dejan claro que "los propietarios son libres de hacer lo que quieran con sus terrenos, aunque hay varios que están en contra y de hecho siempre decimos que este movimiento tendrá sentido siempre y cuando haya quien se oponga a que esto se haga en sus terrenos".