El cartel de San Lorenzo 2024 trasmite "lo esencial" de las fiestas de Huesca

Lo esencial es invisible a los ojos escribió Antoine de Saint-Exupéry en 'El Principito', pero en ocasiones lo esencial está simple vista. El artista Antonio Santos (Lupiñén, 1955) ha echado mano de los tópicos, ha afirmado, para componer el cartel anunciador de las fiestas de San Lorenzo 2024, (del 9 al 15 de agosto) , que se ha presentado este lunes en el parque Miguel Servet de Huesca.

Los tópicos, según ha dicho el autor, son dos peñistas vestidos de blanco y verde, el propio parque y las Pajaritas que lucen en uno de los paseos de este recinto. En este caso, la escultura es negra porque "si Ramón Acín viviese ahora, probablemente haría una pajarita blanca y una negra, ya que es un poco la imagen que transmite la ciudad cuando uno viene de fuera, que ve gente de otros colores o países", ha dicho el artista.

Antonio Santos, ilustrador, escritor, escultor, pintor..., estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Ha realizado más de sesenta exposiciones individuales. Su obra ha sido distinguida con el Premio al Libro Mejor Editado durante el año 2017 en la categoría de 'Libros infantiles y Juveniles' por 'Cuentos de la selva', el Premio Daniel Gil al Mejor Libro Infantil 2003 y el segundo Premio Nacional de Ilustración 2004.

Cartel anunciador de San Lorenzo 2024 Ayto. Huesca

La técnica empleada para su realización del cartel anunciador ha sido la del 'collage' de cartulinas de colores, bajo la inspiración de los papeles recortados de Henri Matisse y su trabajo en La Capilla del Rosario en Saint Paul de Vence o, también, del escultor estadounidense Alexander Calder, creador de las esculturas cinéticas colgantes. "Lo he hecho, como decía Picasso, como un adulto que, después de muchos años de trabajar, llega a hacer la cosas buscando un lenguaje esencial, y lo esencial muchas veces está muy cerca del mundo de los niños", ha detallado Santos. "A mí me gusta hablar con claridad; lo que soy, lo que me gusta... todo está en este cartel", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que un cartel tiene unas premisas propias: unos colores llamativos para que sea un poco impactante, para que cuando alguien vaya por la calle y vea esta imagen se sienta atraído, y debe transmitir un mensaje "en un lenguaje claro". Santos ha explicado que, tras recibir el encargo del Ayuntamiento de Huesca realizó 23 carteles. "Fui el autor, el jurado y el censor (me atribuí todos los papeles) y de esos elegí los que más me gustaban; suelo trabajar de esa manera, hago mucho, de una manera muy intuitiva y luego elijo", ha apuntado.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha destacado durante la presentación del cartel el bagaje cultural y artístico de Antonio Santos, y ha señalado que "para nosotros, contar con alguien de su relevancia en el mundo del arte para que diseñara este cartel, era muy importante". Asimismo, ha recordado que las fiestas de San Lorenzo están declaradas de Interés Turístico Nacional y que la ciudad recibe miles de visitantes durante esa semana de agosto.

'La lluvia amarilla'

Recientemente, Antonio Santos ha ilustrado la exposición 'La lluvia amarilla”, de Julio Llamazares, en la Diputación Provincial de Huesca, con una serie de 53 grabados realizados con la técnica del linóleo. Dicha muestra podrá verse también en Sabiñánigo, en su sala de exposiciones municipal, entre el 3 de julio y el 3 de agosto.