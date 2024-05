Barbastro celebra la puesta en servicio del demandado centro de salud

Curiosos, pacientes buscando la consulta de su médico de cabecera, celadores dando información, un operario trasladando todavía material por estrenar, trabajadores dando los últimos retoques … En líneas generales una jornada para la historia de Barbastro, ya que la ciudad de Vero ha visto este lunes como se cumplían los plazos dados por el Gobierno de Aragón y el flamante centro de salud ha entrado en servicio cumpliendo así una demanda de la ciudad y de la comarca. Este centro dará servicio a más de 17.000 usuarios y subsana carencias de espacio denunciadas desde hace años por el colectivo médico y durante el pasado mandato por la sociedad civil y el Ayuntamiento barbastrense.

Sobre los terrenos que ocupara el antiguo colegio público Pedro I, demolido en febrero del pasado año, se levanta hoy un moderno y espacioso centro de salud, elogiado por los usuarios. “Es extraordinario, no he entrado nada más que por verlo. No vengo casi nunca por suerte, pero he querido dar una vuelta y verlo, es fuera de serie. Y luego que lo han hecho en un momento, en un año”, afirmaba Jorge Valle.

La que fuera edil en el anterior mandato y portavoz del PAR, María Morera, acudía hoy acompañando a su marido a consulta. “Es un día histórico para Barbastro y por fin el centro de salud largamente reivindicado ha abierto. Estaba claro que cuando se presentó el proyecto por el presidente Lambán hace dos años estaban todas las dotaciones presupuestarias hechas y hoy felizmente estamos aquí y podemos disfrutar de este centro tan necesitado”, señalaba.

Centro de salud de Barbastro J. L. P.

Mayra Rojas se fijaba atentamente a los indicativos para conocer dónde estaba su consulta: “Estoy perdida, pero me encanta, es super chulo”.

El que fuera anterior director del centro de Salud, el doctor José María Cañas, ha podido ver inaugurado el nuevo ambulatorio antes de jubilarse el año que viene. Pero aún, así reivindicaba más personal: “El centro está estupendamente con instalaciones fabulosas, todo más a mano ya que aquí están todos los servicios y será más cómodo para el usuario. Pero hace falta personal porque estamos los mismos que antes: dieciséis más cuatro de urgencias y pediatras. Sólo hay que ver la lista de espera y que se hacen jornadas por la tarde y no hay manera de rebajarla. Si a eso añadimos las vacaciones de verano pues va a ser un problema, generalizado”.

El coordinador del centro, el doctor Javier Martín, recalcaba el “esfuerzo” que ha costado contar “por fin con el nuevo centro de salud. Hay que agradecer el esfuerzo de todos los compañeros, celadores, informáticos, mantenimiento, limpieza porque estamos empezando hoy y pedimos un poco de paciencia por todas las partes para el buen funcionamiento. El vigilante y la celadora van dirigiendo a las consultas y dando información”.

La jefa de Atención Primaria del Sector Salud, María Labarta, recalca que el centro se planificó con la misma dotación de personal que ejercía en el anterior y que ahora será remodelado. Por lo que no se contemplan ampliar nuevo cupo de sanitarios. Labarta ha pasado consulta en el antiguo centro por lo que hoy ha sido un día “muy especial”. “Lo he vivido con muchas ganas, se empezó a construir cuando yo empecé a ser coordinadora. Teníamos muchas ganas de estrenarlo”.

Una circunstancia que preocupa al coordinador: “Ahora que llegan las vacaciones va a ser complicado cubrir las guardias, los compañeros que se van y muchos días tenemos que doblar. Gracias al esfuerzo de los compañeros conseguiremos tener una atención digna para todos los pacientes”.

Desde el servicio de ambulancias del 061 este lunes ha sido un estreno muy aplaudido. “Ya tocaba, después de haber dormido en el suelo de una cocina. Ahora tenemos nuestra base con habitaciones, duchas y podemos estar con intimidad cuando nos toca hombre y mujer. Hemos llegado a estar en las antiguas cocinas del Pedro I y hasta ahora estábamos en la biblioteca del centro de salud con dos camas”, afirmaba el conductor David Rodrigo.

El alcalde Fernando Torres realizará este martes una visita privada al centro para conocerlo en detalle, pero hoy ha valorado muy positivamente la puesta en servicio del porque las instalaciones, que califica de "espectaculares" eran "muy necesarias". Al tiempo, confía en que se doten del mejor material técnico posible y, también, "de todo el personal sanitario necesario, aunque sabemos que la falta acuciante de médicos que se vive en toda España lo hace más difícil".

El nuevo centro de salud alberga urgencias extra hospitalarias con un punto de Atención Continuada y base del 061, 15 consultas de Medicina Familiar y Comunitaria y otras 15 de Enfermería, 6 consultas de Pediatría (3 de pediatra y otras 3 de Enfermería pediátrica), Área de atención a la mujer (dos consultas de matrona y una sala multiusos para pre-paración al parto y otras formaciones), Equipo de Soporte Domiciliario (ESAD), Trabajo social, Odontología y Admisión.

El viejo edificio, una vez reformado, dispondrá de tres plantas y contará con servicios de apoyo como biblioteca, salas de formación y de reuniones, además del área de fisioterapia y unidades de salud mental.

El nuevo centro de salud completo, cuando ya esté unido al viejo edificio reformado, multiplicará por 3,6 la superficie del que se ha utilizado hasta ahora, será el primero de la comunidad diseñado con un consumo de energía casi nulo y contará con una inversión de 8,6 millones de euros.

Ahora quedan otros ocho meses de obras para remodelar íntegramente el viejo edificio, que tiene 45 años de antigüedad.

Barbastro tiene una población de 17.300 habitantes y desde este centro también se presta asistencia a numerosos pueblos, ya que los profesionales se desplazan a 23 consultorios que tienen asignados.

Además, el centro de salud cuenta con un Punto de Atención Continuada (PAC) que presta servicio a la población de 17 a 24 horas en días laborales y los fines de semana y festivos durante las 24 horas. A partir del lunes, este PAC ya estará en las nuevas instalaciones.