Así será el nuevo instituto de Monzón

La consejera de Educación y Universidad del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, se ha reunido esta mañana con el alcalde de Monzón, Isaac Claver, y con los portavoces municipales para explicarles la planificación del segundo instituto público, una demandada reivindicación de la ciudad del Cinca, y cuyo anteproyecto se licitará próximamente.

Cabe recordar que Monzón, la segunda población de la provincia por número de habitantes, cuenta con un instituto público, el IES Mor de Fuentes, que está colmatado por la presencia de alrededor de un millar de alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. La construcción de un segundo centro educativo público ha sido una demanda del Ayuntamiento durante el pasado mandato. El equipo de Gobierno municipal compró en julio de 2022 terrenos y los puso a disposición de la Consejería de Educación para facilitar su construcción en el barrio de La Carrasca. Hasta allí se ha desplazado hoy la consejera de Educación y el alcalde montisonense tras mantener un encuentro con los grupos municipales del Consistorio y anunciar que el proyecto avanza a buen ritmo a nivel administrativo.

La nueva infraestructura educativa para Monzón ya ha superado el trámite de la planificación y el anteproyecto se va a licitar en pocas semanas. Se trata de un centro de envergadura que tendrá las siguientes características: el instituto dispondrá como mínimo de 3 vías para las enseñanzas de la ESO (12 unidades); 2 vías para las enseñanzas de Bachillerato (4 unidades); gimnasio; y de los espacios necesarios para impartir 3 Ciclos Formativos de Formación Profesional (6 unidades, un aula de informática de 60 m2, un aula taller de 120 m2 y tres aulas polivalentes de 60 m2), ampliables en función de los picos demográficos que se produzcan en la zona en los sucesivos años, con arreglo a la programación que establezca la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento en función de la ejecución técnica de la obra y las disponibilidades presupuestarias.

Por su parte, el Ayuntamiento está tramitando la soterración de un tendido eléctrico que discurre por el terreno. En este sentido, se está realizando el proyecto de traslado del centro de transformación y soterramiento de la línea, y en breve estará listo para una vez aprobado y pasado por el consejo provincial poder licitarlo.

Además, se ha planificado un nuevo vial para tener disponible un acceso trasero al nuevo instituto tal y como han requerido los técnicos del Gobierno de Aragón. En ese sentido se va a licitar la redacción del proyecto de urbanización del nuevo vial de acceso.

El alcalde Isaac Claver destacaba la buena sintonía que ahora sí tienen con el Gobierno de Aragón para atender una demanda educativa, ciudadana y política: “Estamos en el mejor momento que nunca porque desde que la consejera y el nuevo equipo presidido por Jorge Azcón entró en el Gobierno de Aragón por fin la relación para avanzar en el segundo instituto para Monzón ha fructificado. Desde el Ayuntamiento llevamos desde 2019 trabajando en este tema y desde que hay un nuevo equipo de Gobierno tenemos esa coordinación y fluidez para avanzar en todos los trabajos”.

En ese sentido Claver ha indicado que el Ayuntamiento ya cuenta con el informe geotécnico y topográfico. Desde el departamento de Educación también están trabajando en la fase del anteproyecto y “juntos y colaborando entre administraciones se consigue avanzar”. A este respecto, Claver ha criticado al anterior equipo de Gobierno presidido por Lambán y el consejero Felipe Faci “que fue incapaz de sentarse en una mesa con el Ayuntamiento a tratar sobre el segundo instituto y no vinieron a la ciudad de Monzón. En este caso el presidente Azcón y la consejera Pérez vienen cuando no se ha cumplido ni un año de su mandato. Eso es compromiso y creer en la ciudad de Monzón y de no omitir una realidad como hacía el anterior Ejecutivo autonómico”, ha señalado.