Un opositor recoge firmas para ampliar el horario de la Biblioteca Pública de Huesca

Un joven de Huesca que prepara oposiciones ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar la ampliación del horario de la Biblioteca Pública de la capital oscense. La instalación está abierta al público de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 y los sábados, de 9.00 a 14.00 (excepto del 1 de julio al 15 de septiembre). La sección Infantil y Juvenil funciona los mismos días de 12.00 a 21.00 y 9.00 a 14.00.

El impulsor de la campaña señala que en verano la Biblioteca Pública no abre por las tardes, "como tampoco las de la Universidad". Según explica, hay personas que precisan de una sala para estudiar durante todo el año, "y luego están los estudiantes, que son estacionales". "Para más inri, esta instalación ha llegado a tener que cerrar sus puertas (en días puntuales de septiembre y noviembre)", recuerda

En su opinión, la dotación de plazas de bibliotecas en la capital oscense está por debajo de la demanda existente, "como bien sabemos quienes las frecuentamos". La ciudad está lejos de la oferta de ciudades universitarias con centros abiertos casi todos los días del año, llegando incluso a estar operativos 24 horas al día en época de exámenes universitarios", apunta.

El joven manifiesta que en Huesca no es posible disfrutar de este servicio, que él califica de "esencial", un domingo o un festivo "y durante el verano todas las bibliotecas reducen su horario y no abren por las tardes", con excepción de la Municipal Antonio Durán Gudiol. Según explica, esta mantiene su horario, pero tan solo cuenta con una pequeña sala de estudio de menos de 10 plazas "y sin climatización". "Fuera de esta estancia no se puede estudiar ya que la instalación es un espacio diáfano, sin muros ni puertas entre la ludoteca infantil y el resto de zonas", añade.

Asimismo, critica que la Biblioteca Ramón J. Sender, en el Centro Cívico ubicado en el barrio del Perpetuo Socorro, "está cerrada desde hace mes y medio (por el desprendimiento de una placa del techo).

Con su campaña reclama al Gobierno de Aragón que mantenga "durante el verano el horario "normal" de la Biblioteca Pública" y que solucione los problemas de falta de personal en las bibliotecas de su competencia. Al Ayuntamiento de Huesca le pide que repare los desperfectos sufridos en la del Centro Cívico del Barrio y que habilite, de manera adicional, salas de estudio para complementar la oferta. "Los estudiantes, opositores, investigadores y demás fauna de biblioteca no descansamos", apostilla en su petición.

Universitarios esperando la apertura de la biblioteca del campus a primera hora del domingo. Heraldo.es

Por otra parte, estudiantes del campus de Huesca han denunciado que el domingo por la mañana la apertura de la Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública (en la plaza de la Constitución) se retrasó "casi una hora" porque la persona que tenía que acudir para abrir las puertas llegó tarde.

Según informaron desde la Universidad, es una empresa externa la que gestiona el funcionamiento de esta sala de estudio en festivos y durante el fin de semana en el periodo de exámenes. Desde el 4 de mayo al 2 de julio, esta biblioteca está abierta de 8.15 a 21.15 de lunes a viernes y de 8.15 a 22.00 los sábados, domingos y festivos. Los estudiantes que llegaron a primera hora, alrededor de 50, tuvieron que esperar en la plaza la llegada del encargado de seguridad que tenía que abrir la instalación, que se produjo hacia las 9.20.

Para el acceso a esta sala de estudio es imprescindible presentar al vigilante el carné universitario o la tarjeta universitaria inteligente.