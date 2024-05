Enrique Susín, de la Zoiti, pondrá la pañoleta a San Lorenzo en Huesca: "Me ha emocionado"

A 80 días de que se lance el cohete de la Fiestas de San Lorenzo 2024, se ha desvelado otro de los secretos mejor guardados. ¿Quién será el encargado de ponerle la pañoleta al santo en la mañana del 9 de agosto? La Zoiti, encargada de representar este año al resto de peñas recreativas de la ciudad, ha decidido ceder este honor a Enrique Susín, que fue presidente de la entidad entre los años 2007 y 2009.

La decisión la comunicó el domingo la junta directiva de la peña, presidida ahora por Javier Guirles, al propio Susín, quien se mostró agradecido por haber pensado en él para ser el protagonista del Saludo al Santo. "Sinceramente, no era consciente de lo que representaba para mí hasta que me lo han comunicado. Me ha emocionado y desde entonces solo me pasan por la cabeza anécdotas, vivencias y sobre todo las personas con las que he compartido muchos momentos laurentinos. Será un orgullo representar a las peñas en este acto de comienzo de fiestas", manifestó. Además, será el cuarto peñista de la Zoiti en ponerle la pañoleta al santo tras Eugenio Gilabert, Alberto Laguarta y Ángel Espinosa.

Javier Guirles defendió la candidatura de Enrique Susín "porque es una persona que ha estado muy vinculada y lo sigue estando, no solo durante sus dos años de presidencia sino a lo largo de su etapa tanto en las juntas directivas como fuera de ellas, ya que sigue siendo un socio muy activo".

El presidente de la Zoiti también advirtió de que todavía no está cerrado el horario del Saludo al Santo de este año, después de que en 2023 se adelantara por primera vez a las 10.45, antes del chupinazo, "para honrar y preservar el decoro que se merece nuestro querido patrón de la ciudad, San Lorenzo". Y es que antes se hacía después de la cabalgata y muchos de los participantes no llegaban en condiciones. En este sentido, Guirles asguró que están trabajando con la parroquia y la Cofradía de San Lorenzo para poder fijarlo en los próximos días y así comunicarlo cuanto antes.

Este año se cumple la vigésima edición de este acto que ya se ha consolidado como uno de los momentos más emotivos de la primera mañana de fiestas.

Por otra parte, en la reunión de la junta directiva también se reconoció la labor y dedicación de Luis Ciria, Alberto Palacio, Clara Marquina y Alberto Paul, quienes no han continuado en la nueva junta que rige la peña desde el pasado febrero.