El PSOE pide a Orduna que defienda Walqa y no deje Huesca al "albur" de lo que diga Azcón

"Todo lo que decida Jorge Azcón para Huesca me parecerá bien", fueron las palabras de Lorena Orduna, alcaldesa de la capital oscense, que este jueves el PSOE vuelve a poner sobre la mesa cuando el presidente aragonés "no es que no decida sobre nuestra ciudad, es que ni sabe que existe". "Se olvidó de ella cuando pisó el Pignatelli y parece que desconozca que Huesca cuenta con el que fue el primer Parque Tecnológico de Aragón", han apostillado los socialistas.

Silvia Salazar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, considera "preocupante que ante el anuncio del presidente regional de construir un nuevo parque tecnológico en Zaragoza, Lorena Orduna no haya dicha nada". "Es casi de ciencia ficción pensar en que le exija inversiones, pero por respeto a los oscenses debería haber defendido lo nuestro. Entre los dos van a dejar morir Walqa y a las empresas allí instaladas, algunas de reconocido prestigio internacional, y a las que están a punto de instalarse", ha manifestado la concejala.

En opinión de la concejala, "poco durarán en Huesca si Azcón sigue pensando solo en Zaragoza, destinando a la capital los grandes proyectos del mandato". Salazar afirma que "nuestra ciudad, como cabecera de provincia, merece mucho más que un paseo en campaña electoral adornado con grandes sonrisas" y por ello pide a la alcaldesa que "actúe por iniciativa propia, no guiada por los intereses de Azcón". "Huesca la eligió para defenderla, no para dejarla al albur de las decisiones del presidente regional", ha apostillado la edil del PSOE.

Por último, Silvia Salazar recuerda que "el futuro pasa por las TIC, y Walqa siempre ha sido referencia en ello". Según añade, "también lo ha sido en la integración de alumnos de la FP Dual en las firmas que trabajan desde el Parque Tecnológico". "Tras el reciente anuncio de ampliar los estudios de Formación Profesional en Huesca, seguir apostando por Walqa es garantía de inserción laboral para sus alumnos, muchos de los cuales tras encontrar un empleo se quedarán a vivir aquí", ha asegurado la portavoz socialista.