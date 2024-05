El infierno de la fibromialgia: "He tenido que dejar de trabajar porque no me concentraba"

Una operación que parecía rutinaria y una infección posterior desencadenó hace dos años un 'infierno' para Ana María Latas, que desde entonces convive a diario con la fibromialgia, la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. Tres enfermedades que le han obligado a dejar de trabajar como administradora de Lotería en Huesca "porque mi cabeza ya no funciona igual ya que uno de los síntomas que producen es la niebla mental, es decir, pensar en decir algo y que no me salgan las palabras, con lo que es imposible rendir en trabajos que tienes que estar muy concentrado", asegura.

Esta oscense de 51 años preside la asociación Asafa Huesca, que ha salido este domingo, 12 de mayo, a la calle para conmemorar el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica instalando una mesa informativa en los Porches de Galicia y leyendo un manifiesto con el título 'Todas las noches sin dormir', parafraseando la canción de Mecano 'Hoy no me puedo levantar'. Además, el viernes organizaron una conferencia del médico y exjugador de baloncesto José Antonio Corbalán.

Debido a la sensibilidad química, Ana María Latas tampoco no puede entrar en algunos comercios de la ciudad por los ambientadores que usan. "Hemos tenido una reunión con el Ayuntamiento para ver si podemos concienciar a los comerciantes sobre este problema y hemos pedido también que en las instituciones públicas usen productos de limpieza que no afecte a personas con esta patología", explica. Ella misma tiene que acudir con mascarilla al campo de El Alcoraz para ver los partidos de fútbol de la SD Huesca por si alguna de las personas que se sienta cerca de ella usa colonia.

Desde la asociación, formada por un centenar de personas (más del 90% mujeres) demandan la puesta en marcha de una unidad médica multidisciplinar integrada por reumatólogos, traumatólogos, neurólogos… "Ahora mismo en Huesca estamos fatal porque solo nos trata el médico de cabecera y el psiquiatría, que sí que nos hace falta para estar un poco más relajados, pero no somos enfermos mentales", señala, al tiempo que reconoce que "el problema de estas enfermedades es que son muy desconocidas y no hay ninguna prueba médica que te la diagnostique".

Ana María Latas es la presidenta de la Asociación Asafa Huesca de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple. Rubén Darío Núñez

En este sentido, Ana María Latas deja claro que "a pesar de que hay dolores comunes en la cabeza, los hombros o las caderas, luego en cada persona en distinto". Y asegura que dentro de la asociación hay afectados por un síndrome de fatiga crónica tan intenso que "prácticamente tienen que vivir en la cama o si quieren hacer algo, tienen que estar descansando tres días antes", subraya.

El manifiesto reza así: "Hoy no me puedo levantar, el día de cada día me dejó fatal. Todas las noches sin dormir. Sufriendo, rabiando y sin poder descansar. Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer andar. No sé qué es lo que voy a hacer. Me duelen las piernas, me duelen los brazos. Me duelen los ojos, me duelen las manos. Hoy no me puedo concentrar, tengo la cabeza para reventar. Resulta imposible aguantar. Esta tortura me tritura poco a poco sin adivinar una cura. Porque nadie me escucha, grito con todas mis fuerzas. Y todos me miran sin comprender que mi futuro es lograr la empatía y la solidaridad de aquel que no se fía. Ese perfume me irrita, los productos de limpieza me atormentan. Las ondas electromagnéticas desestabilizan mi cuerpo y me atrapan. Hoy no me levanto, estoy que no ando. Hoy me quedo en casa guardando la cama. Hay que ir al trabajo, no me da la gana. Me duelen las piernas, me duelen los brazos. Me duelen los ojos, me duelen las manos. Ya no sé que no me duele. Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer andar. Hoy no me puedo levantar, el día de ayer y el de mañana me dejan falta. Todas las noches sin dormir...".

Los interesados en asociarse o en obtener más información pueden contactar con Asafa en el teléfono 697129684, en la dirección de correo electrónico asafa.huesca2016@gmail.com y en su sede de la calle Berenguer 2-4, 4ª planta (edificio de Bantierra).