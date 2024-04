La reina Sofía recibe una emocionada y cálida acogida en su visita a Huesca

La reina Sofía ha conocido este martes la labor del Banco de Alimentos de Huesca. La visita estaba programada para el 12 de abril, pero tuvo que retrasarse porque la monarca sufrió una infección que la obligó a permanecer hospitalizada unos días.

Doña Sofía ha sido recibida con aplausos en la nave del polígono Sepes donde el Banco de Alimentos tiene su sede y almacén. Aquí ha saludado a cada una de las personas que esperaban su llegada. En estas instalaciones, ha sido recibida a última hora de la mañana por las autoridades locales, provinciales y autonómicas y por la junta de la entidad. Seguidamente, ha entrado en las oficinas para firmar en el Libro de Honor, y ha recibido u obsequio que el servicio de seguridad ha llevado a uno de los coches que componían la comitiva.

Después, la monarca ha saludado a los representantes de las empresas que colaboran con el Banco de Alimentos así como al presidente de CEOE-Cepyme Huesca, Fernando Luna. Este le ha manifestado su visita era "un honor" y le ha mostrado su agradecimiento por la promoción que la Familia Real hace del Pirineo aragonés cuando viene a esquiar. "Y le he animado a retomar esta costumbre", ha señalado el empresario.

A continuación, Doña Sofía ha estado con un grupo de voluntarios de la entidad. Entre ellos estaba Tatiana Salasenko. "Me ha preguntado qué de dónde era y si me ha sido fácil aprender español", ha comentado la joven. "Le he dicho que de Ucrania, vine aquí cuando empezó la guerra, y que lo del castellano es más fácil para mis hijos que para mí", ha explicado. "También le hemos preguntado por su salud y su familia la hemos felicitado porque hoy es Santa Sofia; ella nos ha dado las gracias por la labor que hacemos", ha comentado otra voluntaria.

La Reina no ha perdido la sonrisa en ningún momento. Cuando le han dicho que Fernando Alvira colabora con el Banco de Alimentos haciendo una exposición de cuadros cada año y vendiendo sus obras, "me ha preguntado que tipo de pintura hacía y le he dicho que paisajes", ha explicado el artista.

Finalmente, ha dado la mano a los representantes de las entidades de la provincia receptoras de los suministros. Terminados los saludos, ha podido ver con qué tipo de alimentos y embalajes se preparan los lotes que una furgoneta trasporta hasta el destino donde han sido demandados.

La reina emérita ha hecho gala de una gran simpatía y al terminar el acto no ha tenido inconveniente en posar para una fotografía con los periodistas y fotógrafos convocados.

Previamente, ha mantenido un reunión con los representantes de las Administraciones Públicas invitadas por la Asociación del Banco de Alimentos de Huesca, Lorena Orduna (alcaldesa de Huesca), Isaac Claver (presidente dela Diputación Provincial), Tomasa Hernández y Carmen Susín (consejeras del Gobierno de Aragón), Pedro Llorca (presidente de Federación Española de Bancos de Alimentos- Fesbal-, la presidenta de la Asociación Banco de Alimentos de Huesca, Julia Lera, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo.

Hace poco más de un año, la reina ya estuvo en la provincia de Huesca, concretamente en la ciudad de Fraga para apoyar con su presencia el proyecto amparado por el Ayuntamiento y Cáritas de Barbastro-Monzón para dar un alojamiento digno a los temporeros que cada año se desplazan a la comarca del Bajo Cinca a trabajar en la recogida de la fruta mediante la instalación de cinco módulos de viviendas que estarán operativos este verano.