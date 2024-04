El Canal de Aragón y Cataluña tiene agua para garantizar la campaña "pero sin alegrías"

El Canal de Aragón y Cataluña ha celebrado este jueves en Fraga su XIII Jornada Institucional, dedicada en esta edición a hablar de cómo se gestiona la campaña de riego en este amplio territorio situado a caballo entre dos Comunidades Autónoma y alimentado por los ríos Ésera y Noguera-Rigorzana.

Para estos regantes quedan lejos las restricciones del 2022 y 2023 a causa de la sequía. Este año, según su presidente, José Luis Pérez, "hay garantías de caudales suficientes" para llevar a cabo la campaña en sus 130 comunidades de base, "pero sin alegrías". "Tenemos lo mínimo imprescindible", ha precisado, en referencia a que si bien los embalses del Ésera, Barasona y San Salvador, están llenos, "el que manda es Canelles", en la cuenca del Noguera, lastrado por una prolongada sequía y que no ha podido recuperarse de dos años malos.

En el Noguera-Ribagorzana, las presas de Escales y Santa Ana superan el 80% de su capacidad, pero Canelles, el mayor embalse del Pirineo con un volumen de 679 hectómetros cúbicos, apenas alcanza el 24%.

La jornada sobre 'La gestión de la campaña de riegos en el Canal de Aragón y Cataluña' ha contado con la asistencia de unas 400 personas. Allí han estado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola; Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura; y el consejero aragonés del ramo, Ángel Samper.

José Luis Pérez ha puesto en valor el gran equipo de ingenieros, economistas o abogados con que cuentan los regantes del Canal y ha dicho que una de las funciones de la organización es orientar a los agricultores sobre posibles cultivos, "sobre todo de segundas cosechas, en función de la disponibilidad de caudales". Esto se consigue, ha añadido, sumando "el agua segura", la que está en los embalses, y una previsión sobre las aportaciones de los ríos. "Con esta información nuestros regantes pueden planificar sus cultivos".

José Luis Pérez, durante su intervención, junto al consejero de Agricultura, Ángel Samper. Gobierno de Aragón

En su opinión, si en su momento el gran reto fue la modernización de las fincas de regadío, superada esta etapa ahora viene la digitalización. "Estamos ejecutando un enorme proyecto con fondos europeos para digitalizar toda la gestión del Canal y seguir siendo eficientes en el futuro. Si no digitalizamos las tareas de gestión del agua perderemos el tren", ha afirmado Pérez.

Tras las ponencias impartidas por técnicos de la Comunidad General de Regantes, que han detallado cómo se realiza la gestión, desde un punto de vista de la explotación y del coste económico, ha habido una conferencia-coloquio acerca del presente y el futuro del campo impartida por Francesc Reguant, economista experto en sistemas agroalimentarios.

Posteriormente ha intervenido el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Juan Valero, quien ha abordado los desafíos y compromisos a los que se enfrenta esta organización en un escenario especialmente difícil.

Por su parte, el consejero de Agricultura ha hablado de la apuesta por la agroalimentación, "que tiene que ser el motor de Aragón", con el agua como recurso principal. Zonas como Riegos del Alto Aragón, el Canal de Aragón y Cataluña o el Canal de Bardenas son "privilegiadas" pero ha recordado que otras no tienen agua.

En Huesca se riegan 230.000 hectáreas, y otras tantas en Zaragoza, pero en Teruel la cifra baja a 45.000. "La margen derecha tiene un debe, no es casual, porque los embalses están donde están, pero hay soluciones también para la margen derecha", ha comentado Ángel Samper. "No podemos entender Aragón sin agua, allí donde no hay agua no hay vida y no hay posibilidades de producción. Incluso donde no llega el agua tenemos que buscar fórmulas para llevarla".

Ángel Samper se ha reunido posteriormente con alcaldes y consejeros de la comarca del Bajo Cinca, donde ha destacado su gran potencial. En la reunión han estado, además del presidente, Javier Ferrer; la consejera comarcal de Agricultura, Palmira Zapater; y Juan José Orries, director general de Promoción Alimentaria. Este ha anunciado que se está trabajando con las denominaciones de origen para el reconocimiento de productos como los higos de Fraga y los paraguayos.